Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области - 02.03.2024 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области
Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области - 02.03.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области
В субботу, 2 марта, следственная группа СК России подверглась атаке БПЛА украинской армии в Брянской области. Несколько человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2024-03-02T15:22
2024-03-02T15:22
новости
александр богомаз
брянская область
сво
ск рф
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Глава региона добавил, что сейчас сотрудникам ведомства оказывают медицинскую помощь. На месте продолжают работать все оперативные и экстренные службы. Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге.
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новости, александр богомаз, брянская область, сво, ск рф, всу
Новости, Александр Богомаз, Брянская область, СВО, СК РФ, ВСУ

Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области

15:22 02.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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В субботу, 2 марта, следственная группа СК России подверглась атаке БПЛА украинской армии в Брянской области. Несколько человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"В Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, ещё двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ", – написал он.
Глава региона добавил, что сейчас сотрудникам ведомства оказывают медицинскую помощь. На месте продолжают работать все оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге.
 
НовостиАлександр БогомазБрянская областьСВОСК РФВСУ
 
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