Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
В субботу, 2 марта, следственная группа СК России подверглась атаке БПЛА украинской армии в Брянской области. Несколько человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"В Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, ещё двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ", – написал он.
Глава региона добавил, что сейчас сотрудникам ведомства оказывают медицинскую помощь. На месте продолжают работать все оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге.