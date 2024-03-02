https://ukraina.ru/20240302/1053668147.html

Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области

Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области - 02.03.2024 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области

В субботу, 2 марта, следственная группа СК России подверглась атаке БПЛА украинской армии в Брянской области. Несколько человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2024-03-02T15:22

2024-03-02T15:22

2024-03-02T15:22

новости

александр богомаз

брянская область

сво

ск рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046240761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31155c153956c53ca0f3b6ffc1313fa7.jpg

Глава региона добавил, что сейчас сотрудникам ведомства оказывают медицинскую помощь. На месте продолжают работать все оперативные и экстренные службы. Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге.

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр богомаз, брянская область, сво, ск рф, всу