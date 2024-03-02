Минздрав Германии готовится к войне
Медицина в Германии должна стать лучше, в том числе, с учётом возможных военных конфликтов, считает министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Соответствующий законопроект о модернизации отрасли будет подготовлен летом, передаёт газета New Osnabrücker Zeitung
Такое заявление глава немецкого ведомства сделал на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. В ФРГ безосновательно обвинили Россию в якобы "ужесточающейся риторике", а потому Германии якобы следует быть готовой к "крупным катастрофам и возможным военным конфликтам".
"Министр отвергает возможную панику в связи с этими планами: "Было бы глупо говорить, что мы не готовимся к военному конфликту, и тогда он тоже не наступит", - сказал политик от СДПГ. "Бездействие - это не вариант". (...) После преступного нападения России на Украину этот вызов приобрел всё большее значение", – говорится в статье.
Предполагается, что Германия может стать центром оказания помощи раненым своей страны и не только. Для этого маршруты сообщения и возможности перемещения пациентов по всей территории ФРГ должны быть ясны, добавил министр.
Вчера, 11:44Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будетКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов