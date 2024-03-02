https://ukraina.ru/20240302/1053668572.html

Минздрав Германии готовится к войне

Минздрав Германии готовится к войне - 02.03.2024 Украина.ру

Минздрав Германии готовится к войне

Медицина в Германии должна стать лучше, в том числе, с учётом возможных военных конфликтов, считает министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. Соответствующий законопроект о модернизации отрасли будет подготовлен летом, передаёт газета New Osnabrücker Zeitung

2024-03-02T16:30

2024-03-02T16:30

2024-03-02T16:30

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Такое заявление глава немецкого ведомства сделал на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. В ФРГ безосновательно обвинили Россию в якобы "ужесточающейся риторике", а потому Германии якобы следует быть готовой к "крупным катастрофам и возможным военным конфликтам". Предполагается, что Германия может стать центром оказания помощи раненым своей страны и не только. Для этого маршруты сообщения и возможности перемещения пациентов по всей территории ФРГ должны быть ясны, добавил министр.

https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сво, украина, война