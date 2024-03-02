Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург - 02.03.2024 Украина.ру
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Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург
Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург - 02.03.2024 Украина.ру
Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург
Рано утром, 2 марта, жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв. Предположительно, украинский беспилотник угодил в жилой дом, расположенный на Пискарёвском проспекте, сообщает губернатор Александр Беглов
2024-03-02T09:18
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По данным Shot, повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома. В сети также появились видео, снятые очевидцами на месте происшествия. Телеграм-каналы уточняют, что неподалёку от места взрыва найдена часть БПЛА. Предположительно, это деформированная деталь двигателя. Источники в силовых структурах отмечают, что украинская армия атаковала северную столицу дроном кустарного производства. Он мог нести на себе до 3,5 килограммов взрывчатки. Возможная цель — нефтебаза "Ручьи", до которой БПЛА не долетел.
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Новости, Санкт-Петербург, СВО, БПЛА, ВСУ

Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург

09:18 02.03.2024 (обновлено: 09:35 02.03.2024)
 
Стали известны последствия атаки БПЛА на Санкт-Петербург
Стали известны последствия атаки БПЛА на Санкт-Петербург
Читать в
Рано утром, 2 марта, жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв. Предположительно, украинский беспилотник угодил в жилой дом, расположенный на Пискарёвском проспекте, сообщает губернатор Александр Беглов
"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", - написал он в своём телеграм-канале.
По данным Shot, повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома.
В сети также появились видео, снятые очевидцами на месте происшествия. Телеграм-каналы уточняют, что неподалёку от места взрыва найдена часть БПЛА. Предположительно, это деформированная деталь двигателя.
Источники в силовых структурах отмечают, что украинская армия атаковала северную столицу дроном кустарного производства. Он мог нести на себе до 3,5 килограммов взрывчатки. Возможная цель — нефтебаза "Ручьи", до которой БПЛА не долетел.
Гладков
26 февраля, 22:27
ПВО отразило массированную атаку ВСУ – на подлёте к Белгороду сбито 6 БПЛА Вечером, 26 февраля, на подлёте к Белгороду уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об успешной работе операторов противовоздушной обороны сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
 
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