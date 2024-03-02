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Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург

Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург - 02.03.2024 Украина.ру

Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург

Рано утром, 2 марта, жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв. Предположительно, украинский беспилотник угодил в жилой дом, расположенный на Пискарёвском проспекте, сообщает губернатор Александр Беглов

2024-03-02T09:18

2024-03-02T09:18

2024-03-02T09:35

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По данным Shot, повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома. В сети также появились видео, снятые очевидцами на месте происшествия. Телеграм-каналы уточняют, что неподалёку от места взрыва найдена часть БПЛА. Предположительно, это деформированная деталь двигателя. Источники в силовых структурах отмечают, что украинская армия атаковала северную столицу дроном кустарного производства. Он мог нести на себе до 3,5 килограммов взрывчатки. Возможная цель — нефтебаза "Ручьи", до которой БПЛА не долетел.

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