Беглов прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург
09:18 02.03.2024 (обновлено: 09:35 02.03.2024)
Стали известны последствия атаки БПЛА на Санкт-Петербург
Рано утром, 2 марта, жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв. Предположительно, украинский беспилотник угодил в жилой дом, расположенный на Пискарёвском проспекте, сообщает губернатор Александр Беглов
"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", - написал он в своём телеграм-канале.
По данным Shot, повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома.
В сети также появились видео, снятые очевидцами на месте происшествия. Телеграм-каналы уточняют, что неподалёку от места взрыва найдена часть БПЛА. Предположительно, это деформированная деталь двигателя.
Источники в силовых структурах отмечают, что украинская армия атаковала северную столицу дроном кустарного производства. Он мог нести на себе до 3,5 килограммов взрывчатки. Возможная цель — нефтебаза "Ручьи", до которой БПЛА не долетел.