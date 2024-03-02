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Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке
Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке - 02.03.2024 Украина.ру
Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке
В освобождённой российскими войсками Авдеевке будет оперативно восстановлена вся инфраструктура, но после того, как ВС РФ оттеснят украинские войска дальше от города. Об этом по итогам поездки в ДНР сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
2024-03-02T14:35
2024-03-02T14:35
2024-03-02T14:35
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Он побывал и в самой Авдеевке, где продолжаются работы по разминированию местности, оценил масштаб предстоящей работы по восстановлению. Хуснуллин сравнил город с Мариуполем, который также практически полностью был разрушен в результате боевых действий. Зампред правительства указал на то, что при необходимости РФ сможет мобилизовать для восстановления все силы, по примеру того, как это уже происходит в населённых пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В первую очередь, в Авдеевке намерены наладить электроснабжение и стабильную подачу воды, к чему приступят уже в скором будущем. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале, Хуснуллин осмотрел, в том числе, территорию местного коксохимического завода. Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы.
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новости, авдеевка, днр, донбасс, марат хуснуллин, сво, восстановление донбасса
Новости, Авдеевка, ДНР, Донбасс, Марат Хуснуллин, СВО, восстановление Донбасса
Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке
В освобождённой российскими войсками Авдеевке будет оперативно восстановлена вся инфраструктура, но после того, как ВС РФ оттеснят украинские войска дальше от города. Об этом по итогам поездки в ДНР сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Он побывал
и в самой Авдеевке, где продолжаются работы по разминированию местности, оценил масштаб предстоящей работы по восстановлению. Хуснуллин сравнил город с Мариуполем, который также практически полностью был разрушен в результате боевых действий.
"Одно из старейших поселений Донбасса пострадало примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить", – написал он в своём телеграм-канале.
Зампред правительства указал на то, что при необходимости РФ сможет мобилизовать для восстановления все силы, по примеру того, как это уже происходит в населённых пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В первую очередь, в Авдеевке намерены наладить электроснабжение и стабильную подачу воды, к чему приступят уже в скором будущем.
Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале, Хуснуллин осмотрел, в том числе, территорию местного коксохимического завода.
"Заехали также на котельную Авдеевского коксохимического завода. Это основной источник теплоснабжения, который отапливал город. Осмотрели её, чтобы понять, насколько быстро котельную можно восстановить при подготовке к следующей зиме", – заключил зампред правительства.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал
планы правительства РФ на новые регионы.