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Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке

Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке - 02.03.2024 Украина.ру

Хуснуллин анонсировал оперативное восстановление жизни в Авдеевке

В освобождённой российскими войсками Авдеевке будет оперативно восстановлена вся инфраструктура, но после того, как ВС РФ оттеснят украинские войска дальше от города. Об этом по итогам поездки в ДНР сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

2024-03-02T14:35

2024-03-02T14:35

2024-03-02T14:35

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авдеевка

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Он побывал и в самой Авдеевке, где продолжаются работы по разминированию местности, оценил масштаб предстоящей работы по восстановлению. Хуснуллин сравнил город с Мариуполем, который также практически полностью был разрушен в результате боевых действий. Зампред правительства указал на то, что при необходимости РФ сможет мобилизовать для восстановления все силы, по примеру того, как это уже происходит в населённых пунктах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В первую очередь, в Авдеевке намерены наладить электроснабжение и стабильную подачу воды, к чему приступят уже в скором будущем. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале, Хуснуллин осмотрел, в том числе, территорию местного коксохимического завода. Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы.

https://ukraina.ru/20231223/1052339626.html

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новости, авдеевка, днр, донбасс, марат хуснуллин, сво, восстановление донбасса