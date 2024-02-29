https://ukraina.ru/20240229/1053632759.html

Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы

Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы - 29.02.2024 Украина.ру

Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы

До 2030 года новые территории России должны выйти на среднероссийский уровень по всем государственным программам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

2024-02-29T16:34

2024-02-29T16:34

2024-02-29T16:34

новости

марат хуснуллин

новые регионы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051898381_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_5f17eadd50bd40455885182fe9028d01.jpg

Вице-премьер рассказал, что задача к 2030 году "вытянуть новые территории РФ" по всем программам на среднероссийский уровень. Чтобы это сделать "мы должны где-то отстать", добавил он. "Дорог там (на новых территориях) нужно будет в разы больше ремонтировать и строить", - сказал Хуснуллин.Напомним, 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что генеральный план развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике официально утвержден на 20 лет. Он подчеркнул, что правительство не просто ремонтирует Мариуполь, а закладывает в него идеологию будущего.

https://ukraina.ru/20240226/1053520686.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, марат хуснуллин, новые регионы, россия