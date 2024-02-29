Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
До 2030 года новые территории России должны выйти на среднероссийский уровень по всем государственным программам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер рассказал, что задача к 2030 году "вытянуть новые территории РФ" по всем программам на среднероссийский уровень. Чтобы это сделать "мы должны где-то отстать", добавил он.
"Дорог там (на новых территориях) нужно будет в разы больше ремонтировать и строить", - сказал Хуснуллин.
Напомним, 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что генеральный план развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике официально утвержден на 20 лет. Он подчеркнул, что правительство не просто ремонтирует Мариуполь, а закладывает в него идеологию будущего.