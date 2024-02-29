Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы - 29.02.2024 Украина.ру
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Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы
Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы - 29.02.2024 Украина.ру
Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы
До 2030 года новые территории России должны выйти на среднероссийский уровень по всем государственным программам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
2024-02-29T16:34
2024-02-29T16:34
новости
марат хуснуллин
новые регионы
россия
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Вице-премьер рассказал, что задача к 2030 году "вытянуть новые территории РФ" по всем программам на среднероссийский уровень. Чтобы это сделать "мы должны где-то отстать", добавил он. "Дорог там (на новых территориях) нужно будет в разы больше ремонтировать и строить", - сказал Хуснуллин.Напомним, 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что генеральный план развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике официально утвержден на 20 лет. Он подчеркнул, что правительство не просто ремонтирует Мариуполь, а закладывает в него идеологию будущего.
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новости, марат хуснуллин, новые регионы, россия
Новости, Марат Хуснуллин, Новые регионы, Россия

Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионы

16:34 29.02.2024
 
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
Читать в
До 2030 года новые территории России должны выйти на среднероссийский уровень по всем государственным программам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер рассказал, что задача к 2030 году "вытянуть новые территории РФ" по всем программам на среднероссийский уровень. Чтобы это сделать "мы должны где-то отстать", добавил он.
"Дорог там (на новых территориях) нужно будет в разы больше ремонтировать и строить", - сказал Хуснуллин.
Напомним, 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что генеральный план развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике официально утвержден на 20 лет. Он подчеркнул, что правительство не просто ремонтирует Мариуполь, а закладывает в него идеологию будущего.
Денис Пушилин
26 февраля, 13:20
По примеру Мариуполя: жителям Авдеевки будут предоставлять жилье - ПушилинЖителям освобожденной Авдеевки будут предоставлять жильё взамен утраченной недвижимости, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
 
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