В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко - 02.03.2024 Украина.ру
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В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко
В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко - 02.03.2024 Украина.ру
В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко
В субботу, 2 марта, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также ключевые аспекты международной обстановки. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, информирует пресс-служба Кремля
2024-03-02T14:15
2024-03-02T14:15
новости
владимир путин
александр лукашенко
переговоры
парламентские выборы
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Кроме того, президент России ещё раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике. Напомним, 25 февраля, в Белоруссии впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались более 12,5 тысяч депутатов местных советов и свыше 100 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций.
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новости, владимир путин, александр лукашенко, переговоры, парламентские выборы
Новости, Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры, парламентские выборы

В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко

14:15 02.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поговорил по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" А. Титаренко
Президент РФ В. Путин поговорил по телефону с участницей акции Ёлка желаний А. Титаренко - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В субботу, 2 марта, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также ключевые аспекты международной обстановки. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, информирует пресс-служба Кремля

"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки", – уточнили в Кремле.

Кроме того, президент России ещё раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике.
Напомним, 25 февраля, в Белоруссии впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались более 12,5 тысяч депутатов местных советов и свыше 100 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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НовостиВладимир ПутинАлександр Лукашенкопереговорыпарламентские выборы
 
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