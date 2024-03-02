В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поговорил по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" А. Титаренко
В субботу, 2 марта, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также ключевые аспекты международной обстановки. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, информирует пресс-служба Кремля
"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки", – уточнили в Кремле.
Кроме того, президент России ещё раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике.
Напомним, 25 февраля, в Белоруссии впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались более 12,5 тысяч депутатов местных советов и свыше 100 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций.
18 декабря 2023, 19:39Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и МолдавииВ понедельник, 18 декабря, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, достигшим 18 лет. Указ опубликован официальном интернет-портале правовой информации