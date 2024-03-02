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В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко

В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко - 02.03.2024 Украина.ру

В Кремле сообщили о чём Путин говорил с Лукашенко

В субботу, 2 марта, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также ключевые аспекты международной обстановки. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, информирует пресс-служба Кремля

2024-03-02T14:15

2024-03-02T14:15

2024-03-02T14:15

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владимир путин

александр лукашенко

переговоры

парламентские выборы

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Кроме того, президент России ещё раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в республике. Напомним, 25 февраля, в Белоруссии впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались более 12,5 тысяч депутатов местных советов и свыше 100 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций.

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новости, владимир путин, александр лукашенко, переговоры, парламентские выборы