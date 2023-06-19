https://ukraina.ru/20230619/1047370133.html
"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии
"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии - 19.06.2023 Украина.ру
"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии
Предстоящие выборы в Белоруссии пройдут честно, а не как в США. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Центризбиркома Игорем Карпенко, передает агентство "Белта"
2023-06-19T14:41
2023-06-19T14:41
2023-06-19T14:41
лукашенко
выборы
новости
белоруссия
зарубежье
ближнее зарубежье
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В Белоруссии в 2024 году состоятся парламентские выборы. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций. "Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там: и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", - подчеркнул Лукашенко.Он уточнил, что прятать на выборах нечего, так как около 80% населения страны сегодня однозначно поддерживает курс действующей власти. Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.
https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лукашенко, выборы, новости, белоруссия, зарубежье, ближнее зарубежье
Лукашенко, выборы, Новости, Белоруссия, Зарубежье, Ближнее зарубежье
"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии
Предстоящие выборы в Белоруссии пройдут честно, а не как в США. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Центризбиркома Игорем Карпенко, передает агентство "Белта"
В Белоруссии в 2024 году состоятся парламентские выборы. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций.
"Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там: и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", - подчеркнул Лукашенко.
Он уточнил, что прятать на выборах нечего, так как около 80% населения страны сегодня однозначно поддерживает курс действующей власти.
"Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент", -заверил Лукашенко.
Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.