https://ukraina.ru/20230619/1047370133.html

"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии

"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии - 19.06.2023 Украина.ру

"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии

Предстоящие выборы в Белоруссии пройдут честно, а не как в США. Об этом 19 июня заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Центризбиркома Игорем Карпенко, передает агентство "Белта"

2023-06-19T14:41

2023-06-19T14:41

2023-06-19T14:41

лукашенко

выборы

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белоруссия

зарубежье

ближнее зарубежье

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В Белоруссии в 2024 году состоятся парламентские выборы. Глава государства Александр Лукашенко пообещал провести их честными и прозрачными, без фальсификаций. "Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там: и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", - подчеркнул Лукашенко.Он уточнил, что прятать на выборах нечего, так как около 80% населения страны сегодня однозначно поддерживает курс действующей власти. Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

https://ukraina.ru/20230613/1047189996.html

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лукашенко, выборы, новости, белоруссия, зарубежье, ближнее зарубежье