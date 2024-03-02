В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Финляндия не ограничила географию применения оружия, передаваемого Киеву, потому как Хельсинки не поставляли ВСУ дальнобойные ракеты. Об этом 2 марта сообщил министр обороны Антти Хяккянен в эфире общественного вещателя Yle
"Финляндия предоставила Украине средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле… Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае", — указал министр.
Ранее глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории. Позже эту информацию подтвердил министр обороны страны Антти Хакканен, который не уточнил какое именно вооружение Хельсинки передали Киеву.
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