В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ - 02.03.2024 Украина.ру
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В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ
В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ - 02.03.2024 Украина.ру
В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ
Финляндия не ограничила географию применения оружия, передаваемого Киеву, потому как Хельсинки не поставляли ВСУ дальнобойные ракеты. Об этом 2 марта сообщил министр обороны Антти Хяккянен в эфире общественного вещателя Yle
2024-03-02T13:38
2024-03-02T13:38
новости
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спецоперация
всу
финляндия
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военная техника
обстрелы
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Ранее глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории. Позже эту информацию подтвердил министр обороны страны Антти Хакканен, который не уточнил какое именно вооружение Хельсинки передали Киеву.
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новости, россия, сво, спецоперация, всу, финляндия, военная помощь, военная техника, обстрелы
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, ВСУ, Финляндия, военная помощь, военная техника, обстрелы

В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ

13:38 02.03.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Финляндия не ограничила географию применения оружия, передаваемого Киеву, потому как Хельсинки не поставляли ВСУ дальнобойные ракеты. Об этом 2 марта сообщил министр обороны Антти Хяккянен в эфире общественного вещателя Yle

"Финляндия предоставила Украине средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле… Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае", — указал министр.

Ранее глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории. Позже эту информацию подтвердил министр обороны страны Антти Хакканен, который не уточнил какое именно вооружение Хельсинки передали Киеву.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 09:18История
Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" ФинляндияСейчас, на фоне вступления Финляндии в НАТО, вновь актуальным становится вопрос о попытке решения "финляндского вопроса" перед Великой Отечественной войной. Тогда планировался "освободительный поход", по типу польского, но реализован был вариант Халхин-Гола - военная победа с весьма скромными политическими результатами
 
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