https://ukraina.ru/20240302/1053665989.html

В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ

В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ - 02.03.2024 Украина.ру

В Финляндии пытаются оправдать своё разрешение Украине бомбить РФ

Финляндия не ограничила географию применения оружия, передаваемого Киеву, потому как Хельсинки не поставляли ВСУ дальнобойные ракеты. Об этом 2 марта сообщил министр обороны Антти Хяккянен в эфире общественного вещателя Yle

2024-03-02T13:38

2024-03-02T13:38

2024-03-02T13:38

новости

россия

сво

спецоперация

всу

финляндия

военная помощь

военная техника

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a52df56f4d34c9766c9fc2a1a4438239.jpg.webp

Ранее глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории. Позже эту информацию подтвердил министр обороны страны Антти Хакканен, который не уточнил какое именно вооружение Хельсинки передали Киеву.

https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html

россия

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, спецоперация, всу, финляндия, военная помощь, военная техника, обстрелы