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Финляндия разрешила Украине атаковать территорию РФ своими ракетами

Финляндия разрешила Украине атаковать территорию РФ своими ракетами - 01.03.2024 Украина.ру

Финляндия разрешила Украине атаковать территорию РФ своими ракетами

Финляндия не ограничивает географию применения оружия, передаваемого Украине. Им армия Киева может атаковать территорию России, сообщил министр обороны страны Антти Хакканен

2024-03-01T21:48

2024-03-01T21:48

2024-03-01T23:01

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Ранее эта информация появилась в СМИ. В частности, глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории. Сегодня информации о том, какое именно вооружение Финляндия передала Украине нет. В пятницу, 1 марта, президента Финляндии Александер Стубб заявил, что для восстановления политического диалога Хельсинки с Москвой необходимо прекращение спецоперации на Украине.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Украина не получит дальнобойные ракеты, потому как "при неправильном использовании они могут поразить цели где-нибудь в Москве".

https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html

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новости, сво, россия, финляндия, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника