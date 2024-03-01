Финляндия разрешила Украине атаковать территорию РФ своими ракетами
21:48 01.03.2024 (обновлено: 23:01 01.03.2024)
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Финляндия не ограничивает географию применения оружия, передаваемого Украине. Им армия Киева может атаковать территорию России, сообщил министр обороны страны Антти Хакканен
Ранее эта информация появилась в СМИ. В частности, глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра заявлял, что Финляндия не накладывала ограничений, и Украина имеет право использовать финское оружие против военных объектов и на российской территории.
Сегодня информации о том, какое именно вооружение Финляндия передала Украине нет.
В пятницу, 1 марта, президента Финляндии Александер Стубб заявил, что для восстановления политического диалога Хельсинки с Москвой необходимо прекращение спецоперации на Украине.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Украина не получит дальнобойные ракеты, потому как "при неправильном использовании они могут поразить цели где-нибудь в Москве".
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