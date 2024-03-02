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"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16
"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16 - 02.03.2024 Украина.ру
"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16
Истребитель F-16 требует значительно больше внимания, в отличие от самолётов советской эпохи МиГ и Сухой. Бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, который летал на F-16 в Национальной гвардии, назвал самолёт "чувствительной примадонной", передаёт Politico
2024-03-02T13:20
2024-03-02T13:20
2024-03-02T13:20
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По его словам, советские самолёты более ”неуклюжие", могут взлетать с любых аэродромов и требуют меньшего технического обслуживания. В статье журналисты рассуждают на тему того, как украинские войска смогут использовать F-16. Уточняется, что многоцелевые западные истребители помогут ВСУ уравнять шансы, но использовать ”высокотехнологичные" самолёты будет непросто. Речь идёт не только о подготовке пилотов. Поднять истребители в воздух будет чрезвычайно сложно, так как базы с F-16 на Украине станут объектами бомбардировок ВКС России. Кроме того, Киеву будет крайне сложно построить современные базы и взлетно-посадочные полосы для размещения самолётов, так как ВКС РФ имеет возможность их атаковать. Напомним, 22 февраля в министерстве обороны Дании сообщили, что Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар".
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новости, украина, сво, истребитель, военная помощь, военная техника, нато
Новости, Украина, СВО, истребитель, военная помощь, военная техника, НАТО
"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16
Истребитель F-16 требует значительно больше внимания, в отличие от самолётов советской эпохи МиГ и Сухой. Бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, который летал на F-16 в Национальной гвардии, назвал самолёт "чувствительной примадонной", передаёт Politico
“Если вы когда-нибудь подходили и клали руки на МиГ-29 на авиашоу, а затем подходили и клали руки на F-16, вы можете просто почувствовать со стороны, насколько высоко спроектирован F-16. Это примадонна, и она очень чувствительна и нуждается в высоком техническом обслуживании ”, – сказал пилот.
По его словам, советские самолёты более ”неуклюжие", могут взлетать с любых аэродромов и требуют меньшего технического обслуживания.
В статье журналисты рассуждают на тему того, как украинские войска смогут использовать F-16. Уточняется, что многоцелевые западные истребители помогут ВСУ уравнять шансы, но использовать ”высокотехнологичные" самолёты будет непросто.
Речь идёт не только о подготовке пилотов. Поднять истребители в воздух будет чрезвычайно сложно, так как базы с F-16 на Украине станут объектами бомбардировок ВКС России.
"Базы станут главными целями для российских атак, сами самолёты будут отмечены российскими системами ПВО, их ремонт будет сложной задачей, и даже использование неподготовленных взлётно-посадочных полос может вывести из строя чувствительный самолёт", – отмечают журналисты.
Кроме того, Киеву будет крайне сложно построить современные базы и взлетно-посадочные полосы для размещения самолётов, так как ВКС РФ имеет возможность их атаковать.
Напомним, 22 февраля в министерстве обороны Дании сообщили
, что Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар".