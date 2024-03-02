https://ukraina.ru/20240302/1053665840.html

"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16

"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16 - 02.03.2024 Украина.ру

"Примадонна": в США рассказали о преимуществе советских самолётов перед F-16

Истребитель F-16 требует значительно больше внимания, в отличие от самолётов советской эпохи МиГ и Сухой. Бывший пилот морской пехоты США Том Рихтер, который летал на F-16 в Национальной гвардии, назвал самолёт "чувствительной примадонной", передаёт Politico

2024-03-02T13:20

2024-03-02T13:20

2024-03-02T13:20

новости

украина

сво

истребитель

военная помощь

военная техника

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ac0f58222c25725107411b0e078aab95.jpg

По его словам, советские самолёты более ”неуклюжие", могут взлетать с любых аэродромов и требуют меньшего технического обслуживания. В статье журналисты рассуждают на тему того, как украинские войска смогут использовать F-16. Уточняется, что многоцелевые западные истребители помогут ВСУ уравнять шансы, но использовать ”высокотехнологичные" самолёты будет непросто. Речь идёт не только о подготовке пилотов. Поднять истребители в воздух будет чрезвычайно сложно, так как базы с F-16 на Украине станут объектами бомбардировок ВКС России. Кроме того, Киеву будет крайне сложно построить современные базы и взлетно-посадочные полосы для размещения самолётов, так как ВКС РФ имеет возможность их атаковать. Напомним, 22 февраля в министерстве обороны Дании сообщили, что Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар".

https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, истребитель, военная помощь, военная техника, нато