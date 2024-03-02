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СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым - 02.03.2024 Украина.ру
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиле сотрудника правоохранительных органов Херсонской области, который пытался проехать в Крым. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона
2024-03-02T09:34
2024-03-02T09:34
2024-03-02T09:34
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Уточняется, что СВУ обнаружили сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий. Под водительским сидением к днищу автомобиля был прикреплён предмет, похожий на взрывное устройство. Согласно заключению экспертов, СВУ было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Ранее сообщалось, что в Крыму задержали украинских диверсантов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, джанкой, диверсанты, диверсия в крыму, херсонская область, фсб
Новости, Крым, Джанкой, диверсанты, диверсия в Крыму, Херсонская область, ФСБ
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиле сотрудника правоохранительных органов Херсонской области, который пытался проехать в Крым. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона