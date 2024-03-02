СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым - 02.03.2024 Украина.ру
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СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым - 02.03.2024 Украина.ру
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиле сотрудника правоохранительных органов Херсонской области, который пытался проехать в Крым. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона
2024-03-02T09:34
2024-03-02T09:34
новости
крым
джанкой
диверсанты
диверсия в крыму
херсонская область
фсб
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Уточняется, что СВУ обнаружили сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий. Под водительским сидением к днищу автомобиля был прикреплён предмет, похожий на взрывное устройство. Согласно заключению экспертов, СВУ было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Ранее сообщалось, что в Крыму задержали украинских диверсантов.
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новости, крым, джанкой, диверсанты, диверсия в крыму, херсонская область, фсб
Новости, Крым, Джанкой, диверсанты, диверсия в Крыму, Херсонская область, ФСБ

СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым

09:34 02.03.2024
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСВУ обнаружили в машине при въезде в Крым
СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиле сотрудника правоохранительных органов Херсонской области, который пытался проехать в Крым. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона
Уточняется, что СВУ обнаружили сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий. Под водительским сидением к днищу автомобиля был прикреплён предмет, похожий на взрывное устройство.
Согласно заключению экспертов, СВУ было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.

"Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство", – добавил источник.

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали украинских диверсантов.
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