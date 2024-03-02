https://ukraina.ru/20240302/1053662276.html

СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым

СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым - 02.03.2024 Украина.ру

СВУ обнаружили в машине при въезде в Крым

Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиле сотрудника правоохранительных органов Херсонской области, который пытался проехать в Крым. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона

2024-03-02T09:34

2024-03-02T09:34

2024-03-02T09:34

новости

крым

джанкой

диверсанты

диверсия в крыму

херсонская область

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/02/1053662149_0:313:2008:1443_1920x0_80_0_0_31e48b239456dcca62d18136ad54e684.jpg

Уточняется, что СВУ обнаружили сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий. Под водительским сидением к днищу автомобиля был прикреплён предмет, похожий на взрывное устройство. Согласно заключению экспертов, СВУ было изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО. Сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Ранее сообщалось, что в Крыму задержали украинских диверсантов.

https://ukraina.ru/20240226/1053514177.html

крым

джанкой

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, джанкой, диверсанты, диверсия в крыму, херсонская область, фсб