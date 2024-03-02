https://ukraina.ru/20240302/1053554681.html
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт - 02.03.2024 Украина.ру
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт
Эксперт-полонист информагентства "Регнум" Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Польша не является сторонницей Киева
2024-03-02T04:00
2024-03-02T04:00
2024-03-02T04:00
новости
польша
зерно
украина
дружба
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
Он напомнил об испорченном на железнодорожной станции в Польше украинском зерне и заметил, что польские власти могли бы легко выяснить, кто эти "неизвестные", кто высыпает украинское зерно из вагонов, тем более что железные дороги — это объекты повышенного внимания.Эксперт отметил, что Польша в силу своей географии, территориальной близости по-прежнему остается тем местом, через которую идут поставки военного характера.Он указал, что какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, историческая память."А она говорит: украинцы — это не друзья поляков", - подытожил он.На днях на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 тонн зерна из Украины. Днем ранее неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на одной из железнодорожных станций Польши.Полный текст интервью Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины читайте на сайте Украина.ру.
польша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, зерно, украина, дружба, зарубежье
Новости, Польша, зерно, Украина, дружба, Зарубежье
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт
Эксперт-полонист информагентства "Регнум" Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Польша не является сторонницей Киева
Он напомнил об испорченном на железнодорожной станции в Польше украинском зерне и заметил, что польские власти могли бы легко выяснить, кто эти "неизвестные", кто высыпает украинское зерно из вагонов, тем более что железные дороги — это объекты повышенного внимания.
Эксперт отметил, что Польша в силу своей географии, территориальной близости по-прежнему остается тем местом, через которую идут поставки военного характера.
"Но идет значительное похолодание, даже господин Зеленский прямо говорит, что дело не в зерне, а в политике. Это говорит о том, что Польша начинает отползать от Украины, выстраивать систему, которая могла бы объяснить ее гражданам и остальному миру, почему Польша не может быть безоговорочным адептом киевского режима", - объяснил Стремидловский.
Он указал, что какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, историческая память.
"А она говорит: украинцы — это не друзья поляков", - подытожил он.
На днях на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 тонн зерна из Украины. Днем ранее неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на одной из железнодорожных станций Польши.