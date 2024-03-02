Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт - 02.03.2024 Украина.ру
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Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт - 02.03.2024 Украина.ру
Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт
Эксперт-полонист информагентства "Регнум" Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Польша не является сторонницей Киева
2024-03-02T04:00
2024-03-02T04:00
новости
польша
зерно
украина
дружба
зарубежье
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Он напомнил об испорченном на железнодорожной станции в Польше украинском зерне и заметил, что польские власти могли бы легко выяснить, кто эти "неизвестные", кто высыпает украинское зерно из вагонов, тем более что железные дороги — это объекты повышенного внимания.Эксперт отметил, что Польша в силу своей географии, территориальной близости по-прежнему остается тем местом, через которую идут поставки военного характера.Он указал, что какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, историческая память."А она говорит: украинцы — это не друзья поляков", - подытожил он.На днях на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 тонн зерна из Украины. Днем ранее неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на одной из железнодорожных станций Польши.Полный текст интервью Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, польша, зерно, украина, дружба, зарубежье
Новости, Польша, зерно, Украина, дружба, Зарубежье

Польша только для вида "дружит" с Украиной — эксперт

04:00 02.03.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Эксперт-полонист информагентства "Регнум" Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру объяснил, что Польша не является сторонницей Киева
Он напомнил об испорченном на железнодорожной станции в Польше украинском зерне и заметил, что польские власти могли бы легко выяснить, кто эти "неизвестные", кто высыпает украинское зерно из вагонов, тем более что железные дороги — это объекты повышенного внимания.
Эксперт отметил, что Польша в силу своей географии, территориальной близости по-прежнему остается тем местом, через которую идут поставки военного характера.
"Но идет значительное похолодание, даже господин Зеленский прямо говорит, что дело не в зерне, а в политике. Это говорит о том, что Польша начинает отползать от Украины, выстраивать систему, которая могла бы объяснить ее гражданам и остальному миру, почему Польша не может быть безоговорочным адептом киевского режима", - объяснил Стремидловский.
Он указал, что какими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, историческая память.
"А она говорит: украинцы — это не друзья поляков", - подытожил он.
На днях на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 тонн зерна из Украины. Днем ранее неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на одной из железнодорожных станций Польши.
Полный текст интервью Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
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