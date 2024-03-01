Бундестаг обвинил Шольца во лжи из-за слов о Taurus
© faz.net
© faz.net
Для развертывания на Украине ракет Taurus, способных преодолевать расстояния в 500 километров, совершенно необязательно присутствие немецких военнослужащих. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об обратном является ложным, сообщил председатель Европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер, передаёт Der Westen
По словам Хофрайтера, слова канцлера ФРГ "явно не соответствуют действительности". В доказательство этому, он напомнил о том, что сегодня в Южной Корее находится 260 ракет Taurus, при этом военнослужащих бундесвера там нет.
"Канцлер явно говорит неправду", – сказал политик.
Помимо прочего, он подчеркнул, что правило для украинцев использовать западное оружие только на своей территории "вообще не является необходимым согласно международному праву и фактически является абсурдным условием".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял о том, что Германия не поставит Украине дальнобойные ракеты, потому как для таких систем потребовались бы немецкие специалисты, но в ФРГ продолжает действовать принцип, согласно которому на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата.
Накануне, 29 февраля, Шольц указал на то, что при неправильном использовании ракеты Taurus "могут поразить цель где-нибудь в Москве", поэтому Киев такое оружие не получит.
Вчера, 11:44Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будетКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов