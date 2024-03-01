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Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён
Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён - 01.03.2024 Украина.ру
Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён
Президент Украины Владимир Зеленский не рекомендует жителям Харькова возвращаться домой, потому что город не защищён от российских атак. Об этом глава киевского режима заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове
2024-03-01T21:02
2024-03-01T21:02
2024-03-01T23:02
новости
владимир зеленский
украина
сво
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Президент Украины также пообещал, что пошлёт "соответствующие сигналы", когда Харьков получит "полноценную защиту". Ранее в этот же день Украина подписала с Нидерландами двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Документ определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ. По словам Зеленского, подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности, города Харькова".
https://ukraina.ru/20240229/1053625634.html
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новости, владимир зеленский, украина, сво, спецоперация, харьков, наступление, всу, пво
Новости, Владимир Зеленский, Украина, СВО, Спецоперация, Харьков, наступление, ВСУ, ПВО
Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён
21:02 01.03.2024 (обновлено: 23:02 01.03.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский не рекомендует жителям Харькова возвращаться домой, потому что город не защищён от российских атак. Об этом глава киевского режима заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове
"Что касается возвращения харьковчан. Понимаете, я не считаю, что сейчас Харьков так защищён, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодня это так", – цитирует Зеленского "РБК-Украина".
Президент Украины также пообещал, что пошлёт "соответствующие сигналы", когда Харьков получит "полноценную защиту".
Ранее в этот же день Украина подписала
с Нидерландами двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Документ определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ. По словам Зеленского, подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности, города Харькова".