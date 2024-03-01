https://ukraina.ru/20240301/1053659751.html

Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён

Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён - 01.03.2024 Украина.ру

Зеленский не советует харьковчанам возвращаться домой – город не защищён

Президент Украины Владимир Зеленский не рекомендует жителям Харькова возвращаться домой, потому что город не защищён от российских атак. Об этом глава киевского режима заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове

2024-03-01T21:02

2024-03-01T21:02

2024-03-01T23:02

новости

владимир зеленский

украина

сво

спецоперация

харьков

наступление

всу

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052817282_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5100251adfd6ac5ec23579c07e66268c.jpg

Президент Украины также пообещал, что пошлёт "соответствующие сигналы", когда Харьков получит "полноценную защиту". Ранее в этот же день Украина подписала с Нидерландами двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Документ определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ. По словам Зеленского, подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности, города Харькова".

https://ukraina.ru/20240229/1053625634.html

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, сво, спецоперация, харьков, наступление, всу, пво