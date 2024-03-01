Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет - 01.03.2024 Украина.ру
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Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет
Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет - 01.03.2024 Украина.ру
Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет
Два миллиарда евро военной помощи Украина получит от Нидерландов в 2024 году, а также Амстердам обязался поддерживать Киева финансово в течение следующих десяти лет. Соответствующее двустороннее соглашение по безопасности между странами было подписано в пятницу, 1 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский
2024-03-01T17:54
2024-03-01T17:54
новости
украина
сво
соглашение
нидерланды
спецоперация
всу
военная помощь
военная техника
финансирование
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Зеленский добавил, что соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ.Уточняется, что согласно документу, Нидерланды поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, усиление антироссийских санкций. Президент также подчеркнул, что подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности города Харькова".Ранее Киев подписал такие же соглашения о гарантиях безопасности с Германией, Францией, Англией, Канадой и Италией.
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новости, украина, сво, соглашение, нидерланды, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, финансирование
Новости, Украина, СВО, соглашение, Нидерланды, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника, финансирование

Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет

17:54 01.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Два миллиарда евро военной помощи Украина получит от Нидерландов в 2024 году, а также Амстердам обязался поддерживать Киева финансово в течение следующих десяти лет. Соответствующее двустороннее соглашение по безопасности между странами было подписано в пятницу, 1 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский
"Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", – написал глава киевского режима в своём телеграм-канале.
Зеленский добавил, что соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ.
Уточняется, что согласно документу, Нидерланды поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, усиление антироссийских санкций. Президент также подчеркнул, что подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности города Харькова".
Ранее Киев подписал такие же соглашения о гарантиях безопасности с Германией, Францией, Англией, Канадой и Италией.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 17:01
Словацких "солдат удачи" в ВСУ не будет. Фицо косвенно отказал Киеву в "гарантиях безопасности"Словакия не будет на двусторонней основе предлагать Украине возможность сотрудничества в виде участия словацких войск в ВСУ. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт Dnes 24
 
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