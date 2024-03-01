https://ukraina.ru/20240301/1053656262.html

Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет

Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет - 01.03.2024 Украина.ру

Амстердам пообещал Киеву €2 млрд и другую военную поддержку в течение 10 лет

Два миллиарда евро военной помощи Украина получит от Нидерландов в 2024 году, а также Амстердам обязался поддерживать Киева финансово в течение следующих десяти лет. Соответствующее двустороннее соглашение по безопасности между странами было подписано в пятницу, 1 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

2024-03-01T17:54

2024-03-01T17:54

2024-03-01T17:54

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финансирование

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Зеленский добавил, что соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил ВСУ.Уточняется, что согласно документу, Нидерланды поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, усиление антироссийских санкций. Президент также подчеркнул, что подписанное соглашение "усилит защиту Украины, в частности города Харькова".Ранее Киев подписал такие же соглашения о гарантиях безопасности с Германией, Францией, Англией, Канадой и Италией.

https://ukraina.ru/20240226/1053531918.html

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новости, украина, сво, соглашение, нидерланды, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, финансирование