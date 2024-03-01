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"Требуем ротации": киевляне вышли на акцию протеста перед военкоматом

"Требуем ротации": киевляне вышли на акцию протеста перед военкоматом - 01.03.2024 Украина.ру

"Требуем ротации": киевляне вышли на акцию протеста перед военкоматом

Неподалёку от здания одного из киевских военкоматов днём, 1 марта, прошла акция протеста местных жителей из числа родственников мобилизованных солдат украинской армии. Об этом пишет РИА Новости

2024-03-01T20:27

2024-03-01T20:27

2024-03-01T20:27

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Изменить условия мобилизации и провести ротацию военных на фронте потребовали около сотни украинцев. В руках у протестующих были плакаты: "Требуем ротации", "На фронте люди, а не роботы" и "Дайте солдатам отдохнуть". Киевляне потребовали справедливой мобилизации и выразили недовольство тем, что их родственники находятся в зоне спецоперации, пока "кое-кто отдыхает в Монако". Власти страны они обвинили в том, что те зарабатывают на обычных людях. Напомним, в разных частях Украины местное население продолжает оказывать сопротивление военкомам и полиции. В начале февраля в сеть попало видео, снятое в Одессе, где толпа украинцев напала на людей в военной форме. Другое видео было снято в Верховине, что под Ивано-Франковском. Судя по кадрам, мужчин с боем отбивали у военкомов и полицейских. В начале года жёны мобилизованных граждан Украины перекрыли дорогу во Львовской области.

https://ukraina.ru/20240227/1053518624.html

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