"Требуем ротации": киевляне вышли на акцию протеста перед военкоматом
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Неподалёку от здания одного из киевских военкоматов днём, 1 марта, прошла акция протеста местных жителей из числа родственников мобилизованных солдат украинской армии. Об этом пишет РИА Новости
Изменить условия мобилизации и провести ротацию военных на фронте потребовали около сотни украинцев. В руках у протестующих были плакаты: "Требуем ротации", "На фронте люди, а не роботы" и "Дайте солдатам отдохнуть".
Киевляне потребовали справедливой мобилизации и выразили недовольство тем, что их родственники находятся в зоне спецоперации, пока "кое-кто отдыхает в Монако". Власти страны они обвинили в том, что те зарабатывают на обычных людях.
"Наша армия устала, нужно отпустить военных отдыхать. До тех пор, пока власти не могут разработать нормальный законопроект – люди на фронте 24 месяца. Они уставшие и не могут воевать", – приводит СМИ одну из участниц акции протеста.
Напомним, в разных частях Украины местное население продолжает оказывать сопротивление военкомам и полиции. В начале февраля в сеть попало видео, снятое в Одессе, где толпа украинцев напала на людей в военной форме. Другое видео было снято в Верховине, что под Ивано-Франковском. Судя по кадрам, мужчин с боем отбивали у военкомов и полицейских. В начале года жёны мобилизованных граждан Украины перекрыли дорогу во Львовской области.
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