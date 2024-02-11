https://ukraina.ru/20240211/1053234502.html

Бунты против мобилизации. Итоги 11 февраля на Украине

Бунты против мобилизации. Итоги 11 февраля на Украине - 11.02.2024 Украина.ру

Бунты против мобилизации. Итоги 11 февраля на Украине

В разных частях Украины местное население начинает оказывать сопротивление военкомам и полиции

2024-02-11T19:00

2024-02-11T19:00

2024-02-11T19:00

эксклюзив

хроники

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Видео с отпором военкомам начали появляться в телеграм-каналах. На одном из видео мужчины в Одесской области били людей в военной форме."На этом видео граждане Украины избивают сотрудников военкоматов, потому что те отказались забирать в армию мужиков из этого села. А, как известно из официальных украинских источников, все граждане Украины мечтают как можно быстрее попасть на фронт, чтобы воевать кацапов. Поэтому село дружно бьёт сотрудников военкомата. Ведь все мужчины мечтают попасть в Авдеевку, а их не берут!!!" - прокомментировал это видео вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Другое видео было снято в Верховине, что под Ивано-Франковском. На нём мужчин отбивали у военкомов и полицейских."Пгт Верховина в Ивано-Франковской области: местные жители отбили очередной налет полиции и военкомов на село. Характерно, что Верховина расположена всего в 18 км от села Космач, где ранее вспыхнул такой же мини-бунт против сотрудников ТЦК. В отличие от главенствующего в российском инфополе тезиса, что мобилизуют в основном жителей юго-восточных регионов (ака "руснявых схидняков"), наибольшие потери (по всяком случае, по открытым данным) за два года конфликта фиксируются в западных областях, населённых "истинными" украинцами", - отреагировал на это видео телеграм-канал "ИА "Стекломой".Село Космач, о котором упоминается в телеграм-канале прославилось на Украине несколькими днями ранее. Там местные жительницы избили женщин и ребёнка, заподозрив их в том, что те являются наводчицами для ТЦК и СП (аналог российского военкомата)."Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего, просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал: "Все сюда, это не та машина которая нам нужна была мы попутали". И сзади приехала другая машина и они, так сказать, переключились на ту машину. И я не знаю, как но выбралась из этого ада", - рассказывала одна из пострадавших.Позднее, 8 февраля, появилось ещё одно видео из Космача."Позвоните президенту, вы скажите ему, что у нас война не объявлена!" - кричали женщины сотруднику ТЦК и СП.Спустя 2 дня - 10 февраля - появилось очередное видео из Космача - на этот раз со встречи с военкомом. На встрече прозвучали обвинения в адрес ТЦК, которая "ловит людей, выкручивая им руки". Зал скандировал "Позор!". Одна из женщин предложила сотрудникам военкомата самим пойти на фронт, а не охотиться на мужчин в Космаче.Случившееся в этом населённом пункте прогремело на всю Украину. В итоге жителям села стали угрожать расправой."Здесь есть государственная измена. Есть в сугубо юридическом смысле. И то, что там сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", к сожалению, это слабость власти. Вообще, в ситуации мобилизацией власть демонстрирует то, что хуже всего во время войны: слабость и некомпетентность, и это уже создаёт реальную угрозу для государства. Космач — пример. Извините меня, там хулиганские действия были сопровождающим составом преступления, а основным составом преступления было то, что эти люди вышли с намерением совершить силовое противодействие силам ТЦК. В военное время, извините, это 411 [статья УК Украины] (на самом деле, ст. 111, ст. 411 касается умышленного повреждения военного имущества — Ред.) - это государственная измена. И именно по этой статье и должно быть расследование. А то, что при этом пострадала женщина и ребёнок — это сопутствующий состав преступления", - заявил бывший командир 2-й роты и экс-замкомвзвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире канала "Киев 24".Он призвал задержать жителей села."Все эти люди, как минимум, должны быть задержаны на время следствия — вот именно всем селом поехать в СИЗО. Должно быть следствие и должен быть открытый суд по 411-й (111-й — Ред.) с образцово-показательными приговорами. И тогда больше, вот поверьте мне, мы не увидим таких случаем. А если власть, извините, будет жевать сопли, мы таких случаев увидим больше, а потом гражданская власть, как вы, разведёт руками и скажет: "Ну, армия, реши проблему". Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали так, как зачищают вражеские территории", - подчеркнул Дикий.До этого, в конце января, Дикий в комментарии изданию "Новинарня" заявлял о необходимости зачистки уклонистов."Уклонисты — испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки. У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости. Поверь, мы их зачистим, что места не останется", - указывал он.Эти видео прокомментировал бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Народ ожидаемо сопротивляется насильственной мобилизации. Таких "Космачей" будет больше. Чем больше их будет, тем жестче меры, которые будет применять власть. Если учесть, какое количество оружия было роздано людям, все это может принять неконтролируемый оборот в случае, если власти решатся на зачистки и расправы, как предлагает Дикий. Как же жаль людей, простых украинцев", - отметил он.На слова Дикого в эфире канала "Киев 24" обратили внимание и украинские СМИ."По нашим данным - экс-командир "Айдара" Дикий, такой себе "патриот", работает на медийный отдел Офиса президента, получая "деньги в конвертах" за запугивания украинского народа. Получает копейки, не более "двадцатки зелени" в месяц, но выполняет самую грязную публичную работу. Теперь по указанию медийщиков ОП он начал пугать жителей села Космач в Ивано-Франковской области, призвав к полной "зачистке" деревни, которая первая публично встала против мобилизации <...> Таких публичных рэкетиров специально держат функционеры Банковой на зарплате, чтобы они озвучивали то, что не могут озвучить официальные лица. Это обычная технология диктаторских режимов, которые нанимают себе "охранителей" из патриотической среды, чтобы те запугивали народ, пока власть грабит страну", - писал 11 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем украинская власть готовит базу для ужесточения мобилизации.Так, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, согласно которому: мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет; вводятся электронные повестки; за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу; получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, теряют отсрочку от мобилизации; мобилизации теперь также подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления; оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета; при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета; демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.Парламентская оппозиция заявила, что документ несёт коррупционные риски и не соответствует Конституции. При этом законопроект рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".

https://ukraina.ru/20240211/1053231353.html

https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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