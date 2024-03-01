В Париже придумали как создать "стратегическую дилемму" для РФ – послать свой спецназ на Украину
19:34 01.03.2024 (обновлено: 23:02 01.03.2024)
Во Франции продолжают звучать заявления, связанные с возможной отправкой на Украину военнослужащих западных стран. В этот раз издание Monde, ссылаясь на свои источники пишет, что Париж не исключает командировку французского спецназа в зону боевых действий
Уточняется, что таким образом Франция хочет поставить перед Россией "стратегическую дилемму". Прежде в Париже "молчаливо признавали" только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции на Украине.
"Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений", – говорится в публикации.
Благодаря присутствию французских солдат, часть территории Украины была бы защищена, считают журналисты. Автор статьи добавляет, что таким образом можно было бы ограничить удары со стороны ВС РФ.
Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине и в Кремле об этом знают.
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