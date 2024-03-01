https://ukraina.ru/20240301/1053658511.html

В Париже придумали как создать "стратегическую дилемму" для РФ – послать свой спецназ на Украину

В Париже придумали как создать "стратегическую дилемму" для РФ – послать свой спецназ на Украину - 01.03.2024 Украина.ру

В Париже придумали как создать "стратегическую дилемму" для РФ – послать свой спецназ на Украину

Во Франции продолжают звучать заявления, связанные с возможной отправкой на Украину военнослужащих западных стран. В этот раз издание Monde, ссылаясь на свои источники пишет, что Париж не исключает командировку французского спецназа в зону боевых действий

2024-03-01T19:34

2024-03-01T19:34

2024-03-01T23:02

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Уточняется, что таким образом Франция хочет поставить перед Россией "стратегическую дилемму". Прежде в Париже "молчаливо признавали" только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции на Украине. Благодаря присутствию французских солдат, часть территории Украины была бы защищена, считают журналисты. Автор статьи добавляет, что таким образом можно было бы ограничить удары со стороны ВС РФ. Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что кадровые офицеры стран Запада уже присутствуют на Украине и в Кремле об этом знают.

https://ukraina.ru/20240301/1053656484.html

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новости, украина, сво, спецоперация, франция, спецназ, иностранные наемники, всу