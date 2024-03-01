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Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте

Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте - 01.03.2024 Украина.ру

Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте

Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру прокомментировал заявления главкома ВСУ Александра Сырского и советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка о ситуации в ВСУ, проанализировал выступление президента Франции по отправке войск на Украину и рассказал о стратегии продвижения ВС РФ

2024-03-01T12:18

2024-03-01T12:18

2024-03-01T12:18

видео

сша

александр сырский

михаил подоляк

всу

сво

вс рф

франция

эммануэль макрон

оборона

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00:36 - Заявления Сырского о рубежах и проблемах с линиями обороны; 02:07 - Заявление Подоляка о ревизии в ВСУ; 05:11 - О возможной отправке западных военных на Украину; 08:05 - Почему президент Франции Макрон озвучил такое предположение? 09:50 - О горящих американских танках и реакции на это со стороны США; 15:48 - О дальнейшем продвижении и военной стратегии ВС РФ.

сша

франция

авдеевка

германия

донбасс

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