Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте - 01.03.2024 Украина.ру
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Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте
Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте - 01.03.2024 Украина.ру
Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте
Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру прокомментировал заявления главкома ВСУ Александра Сырского и советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка о ситуации в ВСУ, проанализировал выступление президента Франции по отправке войск на Украину и рассказал о стратегии продвижения ВС РФ
2024-03-01T12:18
2024-03-01T12:18
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сша
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михаил подоляк
всу
сво
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франция
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00:36 - Заявления Сырского о рубежах и проблемах с линиями обороны; 02:07 - Заявление Подоляка о ревизии в ВСУ; 05:11 - О возможной отправке западных военных на Украину; 08:05 - Почему президент Франции Макрон озвучил такое предположение? 09:50 - О горящих американских танках и реакции на это со стороны США; 15:48 - О дальнейшем продвижении и военной стратегии ВС РФ.
сша
франция
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видео, сша, александр сырский, михаил подоляк, всу, сво, вс рф, франция, эммануэль макрон, оборона, танки, ракеты, авдеевка, германия, война, наступление, владимир путин, донбасс, спецоперация, фронт, прорыв, видео
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Смертельно опасная ситуация: Хроленко о признаниях США и Украины и о том, что происходит на фронте

12:18 01.03.2024
 
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Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру прокомментировал заявления главкома ВСУ Александра Сырского и советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка о ситуации в ВСУ, проанализировал выступление президента Франции по отправке войск на Украину и рассказал о стратегии продвижения ВС РФ
00:36 - Заявления Сырского о рубежах и проблемах с линиями обороны;
02:07 - Заявление Подоляка о ревизии в ВСУ;
05:11 - О возможной отправке западных военных на Украину;
08:05 - Почему президент Франции Макрон озвучил такое предположение?
09:50 - О горящих американских танках и реакции на это со стороны США;
15:48 - О дальнейшем продвижении и военной стратегии ВС РФ.
 
ВидеоСШААлександр СырскийМихаил ПодолякВСУСВОВС РФФранцияЭммануэль МакроноборонатанкиракетыАвдеевкаГерманиявойнанаступлениеВладимир ПутинДонбассСпецоперацияфронтпрорыв
 
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