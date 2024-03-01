Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Внутри поселка Крынки, в подвалах и развалинах продолжается зачистка украинских военных. После освобождения поселка ВС РФ начнут занимать острова перед Крынками. Но они очень заболочены и пока там невозможно окопаться и закрепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Недавно ВС РФ водрузили российский флаг на одной из окраин села Крынки. В целом там продолжается зачистка и штурмовые действия. Для российских военных ситуация медленно, но стабильно улучшается, рассказал обозреватель.
Но внутри самого поселка Крынки, в руинах подвалов продолжается зачистка, украинских военных отлавливают и любым способом выковыривают оттуда. После освобождения поселка ВС РФ начнут занимать острова перед Крынками, добавил волонтер.
"Там же ряд островов, но они заболочены и там невозможно окопаться и закрепиться. Удержаться на них очень тяжело и противнику, и нам. Но если такая задача будет поставлена, мы будем занимать все острова, чтобы поставить русло Днепра под огневой контроль и исключить возможность ротации ВСУ", - отметил Живов.
В настоящее время поступила информация, что морская пехота ВСУ, которая высаживалась в Крынках, сейчас перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их модная FPV-рота, которая и причиняла наибольшие проблемы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
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