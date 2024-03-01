https://ukraina.ru/20240301/1053611578.html

Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ

Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру

Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ

По сравнению с Россией ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с РФ, она будет максимально использовать все свои преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-01T03:00

2024-03-01T03:00

2024-03-01T03:00

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вооружение

сво

войска

вс рф

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Один раз мы уже жестко наткнулись на недооценку противника, когда считали, что ВСУ - это потешные войска, которые побегут, как только увидят 58-ю армию ВС РФ, а Украина вот-вот развалится и ни на что не способна, рассказал обозреватель.К чему привела недооценка сил противника уже известно. Сейчас 58-я российская армия по-прежнему воюет и лучшая в стране, но украинские военные не разбежались от ее вида. Поэтому относиться к противнику нужно со всей серьезностью, добавил волонтер.Конечно, по сравнению с армией РФ ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с Россией, она будет максимально использовать все свои преимущества, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053592376.html

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новости, всу, нато, россия, европа, противник, вооружение, сво, войска, вс рф, украина