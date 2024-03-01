Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240301/1053611578.html
Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ - 01.03.2024 Украина.ру
Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
По сравнению с Россией ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с РФ, она будет максимально использовать все свои преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-01T03:00
2024-03-01T03:00
новости
всу
нато
россия
европа
противник
вооружение
сво
войска
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/49/1016444952_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_5193e8be46f00565301ed5f0b2723376.jpg
Один раз мы уже жестко наткнулись на недооценку противника, когда считали, что ВСУ - это потешные войска, которые побегут, как только увидят 58-ю армию ВС РФ, а Украина вот-вот развалится и ни на что не способна, рассказал обозреватель.К чему привела недооценка сил противника уже известно. Сейчас 58-я российская армия по-прежнему воюет и лучшая в стране, но украинские военные не разбежались от ее вида. Поэтому относиться к противнику нужно со всей серьезностью, добавил волонтер.Конечно, по сравнению с армией РФ ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с Россией, она будет максимально использовать все свои преимущества, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053592376.html
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/49/1016444952_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c635d0e08ad14991f32f22ed6e7e56b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, нато, россия, европа, противник, вооружение, сво, войска, вс рф, украина
Новости, ВСУ, НАТО, Россия, Европа, противник, вооружение, СВО, войска, ВС РФ, Украина

Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ

03:00 01.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО
Подготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
По сравнению с Россией ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с РФ, она будет максимально использовать все свои преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Один раз мы уже жестко наткнулись на недооценку противника, когда считали, что ВСУ - это потешные войска, которые побегут, как только увидят 58-ю армию ВС РФ, а Украина вот-вот развалится и ни на что не способна, рассказал обозреватель.
К чему привела недооценка сил противника уже известно. Сейчас 58-я российская армия по-прежнему воюет и лучшая в стране, но украинские военные не разбежались от ее вида. Поэтому относиться к противнику нужно со всей серьезностью, добавил волонтер.

"Мы не знаем, как быстро они (европейские государства. - Ред.) могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО", - подчеркнул Живов.

Конечно, по сравнению с армией РФ ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с Россией, она будет максимально использовать все свои преимущества, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 05:09
Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую банюПланы США по войне с Россией всегда были конкретными. Просто они варьировались в зависимости от политической обстановки.
 
НовостиВСУНАТОРоссияЕвропапротивниквооружениеСВОвойскаВС РФУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния