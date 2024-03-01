Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
По сравнению с Россией ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с РФ, она будет максимально использовать все свои преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Один раз мы уже жестко наткнулись на недооценку противника, когда считали, что ВСУ - это потешные войска, которые побегут, как только увидят 58-ю армию ВС РФ, а Украина вот-вот развалится и ни на что не способна, рассказал обозреватель.
К чему привела недооценка сил противника уже известно. Сейчас 58-я российская армия по-прежнему воюет и лучшая в стране, но украинские военные не разбежались от ее вида. Поэтому относиться к противнику нужно со всей серьезностью, добавил волонтер.
"Мы не знаем, как быстро они (европейские государства. - Ред.) могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО", - подчеркнул Живов.
Конечно, по сравнению с армией РФ ни одно государство в Европе не сможет выставить соразмерное войско. Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить в конфликт с Россией, она будет максимально использовать все свои преимущества, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на Днепре читайте на сайте Украина.ру.