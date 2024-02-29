Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет - 29.02.2024 Украина.ру
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Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет - 29.02.2024 Украина.ру
Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
В четверг, 29 февраля, Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, чтобы избежать закрытия правительства – шатдауна. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN, передают "Известия"
2024-02-29T23:58
2024-02-29T23:58
новости
сша
бюджет
шатдаун
правительство
финансирование
джо байден
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Уточняется, что за принятие краткосрочного бюджета высказались 320 конгрессменов, 99 проголосовали против. Как информирует NBC News, Сенат может рассмотреть этот вопрос уже во второй половине дня по восточному времени в четверг перед крайним сроком в пятницу вечером, чтобы правительство оставалось открытым. Для принятия закона были необходимы две трети голосов. После этого за законопроект проголосует Сенат, а после его должен подписать президент США Джо Байден. Напомним, краткосрочный бюджет, принятый 14 ноября продолжает действовать до 1 и 8 марта. Принятый документ продлит его 8 и 22 марта. За это время в США должны принять законопроект о полноценном финансировании американского правительства. После этого, как обещал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в Конгрессе намерены обсудить вопросы, связанные с дальнейшем финансированием Украины.
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новости, сша, бюджет, шатдаун, правительство, финансирование, джо байден
Новости, США, бюджет, шатдаун, правительство, финансирование, Джо Байден

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет

23:58 29.02.2024
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
В четверг, 29 февраля, Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, чтобы избежать закрытия правительства – шатдауна. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN, передают "Известия"
Уточняется, что за принятие краткосрочного бюджета высказались 320 конгрессменов, 99 проголосовали против.
Как информирует NBC News, Сенат может рассмотреть этот вопрос уже во второй половине дня по восточному времени в четверг перед крайним сроком в пятницу вечером, чтобы правительство оставалось открытым.
Для принятия закона были необходимы две трети голосов. После этого за законопроект проголосует Сенат, а после его должен подписать президент США Джо Байден.
Напомним, краткосрочный бюджет, принятый 14 ноября продолжает действовать до 1 и 8 марта. Принятый документ продлит его 8 и 22 марта. За это время в США должны принять законопроект о полноценном финансировании американского правительства. После этого, как обещал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в Конгрессе намерены обсудить вопросы, связанные с дальнейшем финансированием Украины.
Грег Вайнер интервью
30 сентября 2023, 13:47
Грег Вайнер о шатдауне в США: Бюджет Пентагона на Украину жестко урежутЕсли Конгресс, Сенат и президент США будут республиканскими то, конечно, помощь Украине существенно уменьшится, а, возможно, сойдет на нет — у Киева начнется коллапс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер.
 
НовостиСШАбюджетшатдаунправительствофинансированиеДжо Байден
 
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