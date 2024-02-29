https://ukraina.ru/20240229/1053641923.html

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет - 29.02.2024 Украина.ру

Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет

В четверг, 29 февраля, Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, чтобы избежать закрытия правительства – шатдауна. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN, передают "Известия"

2024-02-29T23:58

2024-02-29T23:58

2024-02-29T23:58

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Уточняется, что за принятие краткосрочного бюджета высказались 320 конгрессменов, 99 проголосовали против. Как информирует NBC News, Сенат может рассмотреть этот вопрос уже во второй половине дня по восточному времени в четверг перед крайним сроком в пятницу вечером, чтобы правительство оставалось открытым. Для принятия закона были необходимы две трети голосов. После этого за законопроект проголосует Сенат, а после его должен подписать президент США Джо Байден. Напомним, краткосрочный бюджет, принятый 14 ноября продолжает действовать до 1 и 8 марта. Принятый документ продлит его 8 и 22 марта. За это время в США должны принять законопроект о полноценном финансировании американского правительства. После этого, как обещал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, в Конгрессе намерены обсудить вопросы, связанные с дальнейшем финансированием Украины.

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новости, сша, бюджет, шатдаун, правительство, финансирование, джо байден