Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают - 29.02.2024 Украина.ру
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Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают
Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают - 29.02.2024 Украина.ру
Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают
Германию обвинили в "вопиющем злоупотреблении разведывательными данными" после того канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о присутствии британских военных на Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph
2024-02-29T20:08
2024-02-29T20:08
новости
украина
сво
иностранные наемники
франция
великобритания
спецоперация
олаф шольц
разведка
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Речь идёт об отказе Шольца поставить на вооружение украинской армии ракеты Taurus, представляющие собой берлинский эквивалент Storm Shadow, поскольку для этого потребуется помощь солдат на земле. Кроме того, Шольц неосторожно указал на подход Великобритании и Франции с их собственными системами на Украине. После слов канцлера, на него обрушилась волна возмущения. Например, немецкий депутат от партии ХДС Норберт Роттген заявил, что слова канцлера об участии Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, "совершенно безответственны". По данным СМИ, то что Лондон давно предоставляет разведданные Киеву, известно давно, однако нет информации о том, какой уровень поддержки оказывается украинским войскам, запускающим ракеты по наземным целям. После заявления немецкого лидера, Великобритания поспешила опровергнуть его слова. Представитель министерства обороны страны в интервью Bild подчеркнул, что запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей является делом ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине и в Москве знают об этом.
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новости, украина, сво, иностранные наемники, франция, великобритания, спецоперация, олаф шольц, разведка
Новости, Украина, СВО, иностранные наемники, Франция, Великобритания, Спецоперация, Олаф Шольц, разведка

Шольц раскрыл данные о присутствии британских военных на Украине, но в Лондоне опровергают

20:08 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Германию обвинили в "вопиющем злоупотреблении разведывательными данными" после того канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о присутствии британских военных на Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph
Речь идёт об отказе Шольца поставить на вооружение украинской армии ракеты Taurus, представляющие собой берлинский эквивалент Storm Shadow, поскольку для этого потребуется помощь солдат на земле.
Кроме того, Шольц неосторожно указал на подход Великобритании и Франции с их собственными системами на Украине.
"Шольц утверждал, что вслед за Великобританией Германия станет "участником войны". Эти комментарии были расценены как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах", – говорится в публикации.
После слов канцлера, на него обрушилась волна возмущения. Например, немецкий депутат от партии ХДС Норберт Роттген заявил, что слова канцлера об участии Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, "совершенно безответственны".
По данным СМИ, то что Лондон давно предоставляет разведданные Киеву, известно давно, однако нет информации о том, какой уровень поддержки оказывается украинским войскам, запускающим ракеты по наземным целям.
После заявления немецкого лидера, Великобритания поспешила опровергнуть его слова. Представитель министерства обороны страны в интервью Bild подчеркнул, что запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей является делом ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине и в Москве знают об этом.
- РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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