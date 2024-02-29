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В Польше хотят запретить импорт российских товаров, но боятся последствий
В Польше хотят запретить импорт российских товаров, но боятся последствий - 29.02.2024 Украина.ру
В Польше хотят запретить импорт российских товаров, но боятся последствий
В Варшаве намерены запретить импорт российских продуктов питания, но пока посмотрят на опыт Латвии, которая приняла такое решение накануне. В Польше "тщательно" проанализируют последствия ограничения ввоза товаров из РФ, пишет агентство Bloomberg
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:10
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По данным СМИ, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в республике готовы пойти на такие меры, чтобы угодить протестующим фермерам. Политик хочет обсудить вопрос с аграриями, так как считает, что проблема избыточного предложения и "неравной" конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с импортом из России и Беларуси. Отмечается, что премьер-министры Польши и Латвии договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия с востока. Парламент Латвии 22 февраля официально ввёл запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, назвав это ещё одним элементом общей борьбы против спецоперации.
https://ukraina.ru/20240229/1053617884.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, экономика, импорт, санкции, сво, антироссийские санкции, туск
Новости, Польша, Россия, экономика, импорт, санкции, СВО, антироссийские санкции, Туск
В Польше хотят запретить импорт российских товаров, но боятся последствий
В Варшаве намерены запретить импорт российских продуктов питания, но пока посмотрят на опыт Латвии, которая приняла такое решение накануне. В Польше "тщательно" проанализируют последствия ограничения ввоза товаров из РФ, пишет агентство Bloomberg