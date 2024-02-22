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Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии - 22.02.2024 Украина.ру

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

В четверг, 22 февраля, в Латвии официально ввели запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе сейма

2024-02-22T20:40

2024-02-22T20:40

2024-02-22T20:40

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За первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло. Уточняется, что запрет на импорт является дополнительным элементом общей борьбы против российской спецоперации, а работа над новыми санкциями будет продолжена. В сейме также добавили, что ограничения не касаются сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС. Ранее сообщалось, что "Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам.

https://ukraina.ru/20240216/1053337354.html

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новости, латвия, россия, антироссийские санкции, сво, экономика, продовольствие, импорт