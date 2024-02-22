https://ukraina.ru/20240222/1053481432.html
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии - 22.02.2024 Украина.ру
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
В четверг, 22 февраля, в Латвии официально ввели запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе сейма
2024-02-22T20:40
2024-02-22T20:40
2024-02-22T20:40
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За первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло. Уточняется, что запрет на импорт является дополнительным элементом общей борьбы против российской спецоперации, а работа над новыми санкциями будет продолжена. В сейме также добавили, что ограничения не касаются сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС. Ранее сообщалось, что "Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам.
https://ukraina.ru/20240216/1053337354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, латвия, россия, антироссийские санкции, сво, экономика, продовольствие, импорт
Новости, Латвия, Россия, антироссийские санкции, СВО, экономика, продовольствие, импорт
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
В четверг, 22 февраля, в Латвии официально ввели запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе сейма