Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии - 22.02.2024 Украина.ру
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Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии - 22.02.2024 Украина.ру
Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии
В четверг, 22 февраля, в Латвии официально ввели запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщили в  пресс-службе сейма
2024-02-22T20:40
2024-02-22T20:40
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латвия
россия
антироссийские санкции
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продовольствие
импорт
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За первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло. Уточняется, что запрет на импорт является дополнительным элементом общей борьбы против российской спецоперации, а работа над новыми санкциями будет продолжена. В сейме также добавили, что ограничения не касаются сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны&nbsp;ЕС. Ранее сообщалось, что "Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам.
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новости, латвия, россия, антироссийские санкции, сво, экономика, продовольствие, импорт
Новости, Латвия, Россия, антироссийские санкции, СВО, экономика, продовольствие, импорт

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

20:40 22.02.2024
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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В четверг, 22 февраля, в Латвии официально ввели запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Об этом сообщили в  пресс-службе сейма
"Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии", - сказано в сообщении ведомства.
За первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.
Уточняется, что запрет на импорт является дополнительным элементом общей борьбы против российской спецоперации, а работа над новыми санкциями будет продолжена. В сейме также добавили, что ограничения не касаются сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
Ранее сообщалось, что "Дом Москвы" в Риге власти Латвии планируют продать на аукционе и передать полученные средства на помощь Украине или украинцам.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 14:01
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