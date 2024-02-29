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Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя
Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя - 29.02.2024 Украина.ру
Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-02-29T16:19
2024-02-29T16:19
2024-02-29T16:20
видео
ростислав ищенко
украина
запад
сво
спецоперация
нато
китай
порт
черное море
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00:42 - Возможности Запада мирно выйти из украинского кризиса? 02:23 - В чем важность освобождения Покровска и Курахово? 04:30 - Об основаниях для начала СВО; 08:18 - Транснациональные корпорации: кто есть истинный враг России; 12:35 - Будет ли Китай участвовать в восстановлении черноморских портов? 17:03 - Принципиальные отличия реформ КНР в 1970-х от НЭП в СССР; 23:11 - Об идее мировой революции и крахе СССР; 36:30 - О деятельности Бориса Ельцина в 1990-х годах; 43:27 - Что такое национальность? 45:35 - Жизнеспособность системы при смене лидера государства; 52:08 - Об идее создания великого Турана.
украина
запад
китай
черное море
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Запад, СВО, Спецоперация, НАТО, Китай, порт, Черное море, Иосиф Сталин, Борис Ельцин, национальность, Владимир Путин, система, Ленин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), революция, государство
Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя
16:19 29.02.2024 (обновлено: 16:20 29.02.2024)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:42 - Возможности Запада мирно выйти из украинского кризиса?
02:23 - В чем важность освобождения Покровска и Курахово?
04:30 - Об основаниях для начала СВО;
08:18 - Транснациональные корпорации: кто есть истинный враг России;
12:35 - Будет ли Китай участвовать в восстановлении черноморских портов?
17:03 - Принципиальные отличия реформ КНР в 1970-х от НЭП в СССР;
23:11 - Об идее мировой революции и крахе СССР;
36:30 - О деятельности Бориса Ельцина в 1990-х годах;
43:27 - Что такое национальность?
45:35 - Жизнеспособность системы при смене лидера государства;
52:08 - Об идее создания великого Турана.