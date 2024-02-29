https://ukraina.ru/20240229/1053632118.html

Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя

Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя - 29.02.2024 Украина.ру

Как Россия разрежет украинский фронт пополам: Ищенко о фиксации победы на поле боя

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-02-29T16:19

2024-02-29T16:19

2024-02-29T16:20

видео

ростислав ищенко

украина

запад

сво

спецоперация

нато

китай

порт

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053631998_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fb536733ed4199a2d01315b1429423c.jpg

00:42 - Возможности Запада мирно выйти из украинского кризиса? 02:23 - В чем важность освобождения Покровска и Курахово? 04:30 - Об основаниях для начала СВО; 08:18 - Транснациональные корпорации: кто есть истинный враг России; 12:35 - Будет ли Китай участвовать в восстановлении черноморских портов? 17:03 - Принципиальные отличия реформ КНР в 1970-х от НЭП в СССР; 23:11 - Об идее мировой революции и крахе СССР; 36:30 - О деятельности Бориса Ельцина в 1990-х годах; 43:27 - Что такое национальность? 45:35 - Жизнеспособность системы при смене лидера государства; 52:08 - Об идее создания великого Турана.

украина

запад

китай

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, украина, запад, сво, спецоперация, нато, китай, порт, черное море, иосиф сталин, борис ельцин, национальность, владимир путин, система, ленин, владимир ленин (владимир ульянов), революция, государство, видео