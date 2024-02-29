"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России - 29.02.2024 Украина.ру
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"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России
"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России - 29.02.2024 Украина.ру
"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России
Участники спецоперации не кичатся успехами, но в переломные моменты выходят на первый план, им можно доверить будущее России. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T14:22
2024-02-29T14:22
новости
россия
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
сво
спецоперация
будущее
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Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно встречается с участниками специальной военной операции – это и кадровые военные, и добровольцы, и мобилизованные. "Все они с оружием в руках встали на защиту Родины", - сказал президент РФ.По словам российского лидера, такие подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории выходят на первый план. "Им можно передать будущее и доверить Россию", резюмировал Путин.
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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, сво, спецоперация, будущее
Новости, Россия, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, СВО, Спецоперация, будущее

"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России

14:22 29.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
Встреча президента РФ В. Путина с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Участники спецоперации не кичатся успехами, но в переломные моменты выходят на первый план, им можно доверить будущее России. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно встречается с участниками специальной военной операции – это и кадровые военные, и добровольцы, и мобилизованные. "Все они с оружием в руках встали на защиту Родины", - сказал президент РФ.
"Сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции в системе воспитания молодежи, в государственных компаниях, бизнесе и муниципальном управлении", - сказал Путин.
По словам российского лидера, такие подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории выходят на первый план. "Им можно передать будущее и доверить Россию", резюмировал Путин.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Вчера, 12:52
Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках СШАРоссия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
 
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