https://ukraina.ru/20240229/1053628279.html

"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России

"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России - 29.02.2024 Украина.ру

"Сердце наполняется гордостью": Путин рассказал, кому можно доверить будущее России

Участники спецоперации не кичатся успехами, но в переломные моменты выходят на первый план, им можно доверить будущее России. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию

2024-02-29T14:22

2024-02-29T14:22

2024-02-29T14:22

новости

россия

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

сво

спецоперация

будущее

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Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно встречается с участниками специальной военной операции – это и кадровые военные, и добровольцы, и мобилизованные. "Все они с оружием в руках встали на защиту Родины", - сказал президент РФ.По словам российского лидера, такие подлинные герои не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов и слов, но в переломные моменты истории выходят на первый план. "Им можно передать будущее и доверить Россию", резюмировал Путин.

https://ukraina.ru/20240229/1053617080.html

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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, сво, спецоперация, будущее