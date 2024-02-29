https://ukraina.ru/20240229/1053627042.html

Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО

Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО - 29.02.2024 Украина.ру

Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО

России необходимо укрепить группировки войск на западном стратегическом направлении в связи с расширением НАТО, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию

2024-02-29T14:00

2024-02-29T14:00

2024-02-29T14:00

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россия

владимир путин

послание президента россии федеральному собранию

нато

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финляндия

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В 2007 году президент России Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, но и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.

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россия

швеция

финляндия

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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, нато, швеция, финляндия