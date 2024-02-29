Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО - 29.02.2024 Украина.ру
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Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО
Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО - 29.02.2024 Украина.ру
Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО
России необходимо укрепить группировки войск на западном стратегическом направлении в связи с расширением НАТО, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T14:00
2024-02-29T14:00
новости
россия
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
нато
швеция
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В 2007 году президент России Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, но и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, нато, швеция, финляндия
Новости, Россия, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, НАТО, Швеция, Финляндия

Путин призвал укрепить группировки войск на западе России из-за расширения НАТО

14:00 29.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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России необходимо укрепить группировки войск на западном стратегическом направлении в связи с расширением НАТО, заявил 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
"Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - заявил Путин.
В 2007 году президент России Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, но и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.
На фоне российской спецоперации на Украине в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.
После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Вчера, 12:48
Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФСтратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
 
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