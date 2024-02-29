https://ukraina.ru/20240229/1053617308.html

Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится

Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится - 29.02.2024 Украина.ру

Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится

Президент Путин выступил 29 февраля с посланием Федеральному собранию России. В частности, он заявил, что страна готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, однако мы имеем дело с государством, в котором правящие круги предпринимают враждебные действия и голословно обвиняют Россию, чтобы втянуть в переговоры на своих условиях

2024-02-29T13:00

2024-02-29T13:00

2024-02-29T13:47

интервью

послание президента россии федеральному собранию

владимир путин

украина

россия

запад

сво

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Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию Украина.ру объяснил, на каких условиях Россия пойдет на переговоры с Западом.— Игорь Владимирович, как вы могли бы прокомментировать такое заявление президента России?— Я готов оценить это следующим образом. Россия никогда не хотела конфронтации и войны [с Западом]. Это показывает вся история развития нашего государства, которое в основной массе участвовало только в освободительных войнах.Однако у нас есть определённая культура, которая, к сожалению, утеряна на Западе. Так вот эта культура заключается в том, что мы всегда готовы сесть за стол переговоров. Но при этом мы хотим, чтобы нашу позицию точно учитывали.В течение 30 лет мы выслушивали позицию Запада как ментора. Притом что они говорили с нами через губу, свысока. Сегодня мы готовы обсуждать наш суверенитет только при должном уважении со стороны западников.— Какие шаги мы можем предпринять, исходя из этого?— До тех пор пока наша позиция не будет учитываться, Россия работала и будет работать на укрепление своего авторитета и суверенитета. Соответственно, мы будем применять именно те меры, которые сегодня исторически оправданы для решения определенных задач и вызовов, которые стоят перед нами.То есть продолжим разговор об искоренении нацизма, демилитаризации украинской территории, на которой как раз Запад и культивировал нацизм. Мы не будем разговаривать с ними, если должного отношения к нам не проявляют. Запад давно должен понять, что со своими задачами [на Украине] Россия справится.

https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html

украина

россия

запад

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, послание президента россии федеральному собранию, владимир путин, украина, россия, запад, сво