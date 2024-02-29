Игорь Кимаковский: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
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Игорь Кимаковский: кто он?
Игорь Кимаковский: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
Игорь Кимаковский: кто он?
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий
2024-02-29T15:32
2024-02-29T15:38
биография
игорь кимаковский
днр
сво
советник
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Игорь Владимирович Кимаковский родился 28 апреля 1972 года в Макеевке Донецкой области. В 1995 году окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, в 2007 году — Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году - Академию Народного хозяйства при Президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров в сфере инновационного бизнеса.В 1995-1996 годах проходил срочную службу на Дальнем Востоке.Затем занимал разные должности в учебном центре "Нахабино" Правительства Московской области, был преподавателем информатики в школе.В 2008 году был приглашен в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет директором Центра информационных технологий (ЦИТ), где проработал вплоть до 2014 года. Тогда осенью Игорь Владимирович взял отпуск за свой счет и отправился в Донбасс добровольцем и волонтером.С сентября 2014 по март 2015 участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В июне 2015 года был назначен советником главы администрации Дебальцево.В июне же 2015 года Кимаковский попал в плен на Украине, находился в СИЗО Мариуполя и Бахмута (Артемовска) 4 года и 3 месяца. Испытал на себе пытки, сидел в одиночной камере, вытерпел 54 дня голодовки. Вернулся на свободу в сентябре 2019 года после обмена пленными между Россией и Украиной.Сейчас является советником главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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биография, игорь кимаковский, днр, сво, советник
биография, Игорь Кимаковский, ДНР, СВО, советник

Игорь Кимаковский: кто он?

15:32 29.02.2024 (обновлено: 15:38 29.02.2024)
 
© vk.com / Игорь КимаковскийИгорь Кимаковский
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© vk.com / Игорь Кимаковский
Читать в
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий
Игорь Владимирович Кимаковский родился 28 апреля 1972 года в Макеевке Донецкой области. В 1995 году окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, в 2007 году — Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит", в 2008 году - Академию Народного хозяйства при Президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров в сфере инновационного бизнеса.
В 1995-1996 годах проходил срочную службу на Дальнем Востоке.
Затем занимал разные должности в учебном центре "Нахабино" Правительства Московской области, был преподавателем информатики в школе.
В 2008 году был приглашен в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет директором Центра информационных технологий (ЦИТ), где проработал вплоть до 2014 года. Тогда осенью Игорь Владимирович взял отпуск за свой счет и отправился в Донбасс добровольцем и волонтером.
С сентября 2014 по март 2015 участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В июне 2015 года был назначен советником главы администрации Дебальцево.
В июне же 2015 года Кимаковский попал в плен на Украине, находился в СИЗО Мариуполя и Бахмута (Артемовска) 4 года и 3 месяца. Испытал на себе пытки, сидел в одиночной камере, вытерпел 54 дня голодовки. Вернулся на свободу в сентябре 2019 года после обмена пленными между Россией и Украиной.
Сейчас является советником главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
 
биографияИгорь КимаковскийДНРСВОсоветник
 
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