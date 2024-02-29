https://ukraina.ru/20240229/1053617205.html
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
Гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю и применяется в бою, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:58
2024-02-29T12:58
2024-02-29T12:58
новости
россия
ядерное оружие
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
запад
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93974e751f26bc517d43a305732069f.jpg.webp
Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою, эта система находится в строю. При этом, подчеркнул президент, в послании 2018-го года об этом комплексе даже речи не шло. В войска поставлен и эффективно используется авиационный ракетный комплекс "Кинжал", в строю - ракетный комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". Завершаются испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон"."В войска поставили ракетные комплексы "Сармат", мы скоро продемонстрируем их в районах на боевом дежурстве", - сказал Путин, его слова приветствовали аплодисментами.
https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615926_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_f95e0e8449d253179b11e6aab7cb08dc.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ядерное оружие, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, запад, оружие
Новости, Россия, Ядерное оружие, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, Запад, оружие
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
Гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю и применяется в бою, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию