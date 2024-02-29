"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
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"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
Гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю и применяется в бою, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:58
2024-02-29T12:58
новости
россия
ядерное оружие
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
запад
оружие
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Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою, эта система находится в строю. При этом, подчеркнул президент, в послании 2018-го года об этом комплексе даже речи не шло. В войска поставлен и эффективно используется авиационный ракетный комплекс "Кинжал", в строю - ракетный комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". Завершаются испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон"."В войска поставили ракетные комплексы "Сармат", мы скоро продемонстрируем их в районах на боевом дежурстве", - сказал Путин, его слова приветствовали аплодисментами.
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новости, россия, ядерное оружие, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, запад, оружие
Новости, Россия, Ядерное оружие, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, Запад, оружие

"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин

12:58 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже в строю и применяется в бою, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою, эта система находится в строю. При этом, подчеркнул президент, в послании 2018-го года об этом комплексе даже речи не шло.
"Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю", - заявил Путин.
В войска поставлен и эффективно используется авиационный ракетный комплекс "Кинжал", в строю - ракетный комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". Завершаются испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон".
"В войска поставили ракетные комплексы "Сармат", мы скоро продемонстрируем их в районах на боевом дежурстве", - сказал Путин, его слова приветствовали аплодисментами.
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:35
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончитьРоссия сделает всё, чтобы закончить войну в Донбассе и искоренить нацизм, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
 
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