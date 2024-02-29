https://ukraina.ru/20240229/1053615519.html
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить - 29.02.2024 Украина.ру
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
Россия сделает всё, чтобы закончить войну в Донбассе и искоренить нацизм, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:35
2024-02-29T12:35
2024-02-29T12:39
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послание президента россии федеральному собранию
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Боевые возможности Вооруженных сил России многократно увеличились, заявил Путин. По ряду направлений в зоне специальной военной операции на Украине бойцы уверенно наступают, освобождают территории. Колоссальный боевой опыт получили командиры. По словам Путина, выросла и прошла закалку целая плеяда командиров, которые берегут людей, используют новую технику, успешно решают поставленные задачи. "Не мы начали войну на Донбассе, но мы сделаем всё, чтобы её закончить - искоренить нацизм", - заявил Путин. Путин напомнил, что в этом году отмечают десятилетие легендарной "Русской весны". "Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев - крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса - их любовь к Родине, безусловно, вызывают гордость", сказал он.
https://ukraina.ru/20240229/1053614827.html
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новости, россия, владимир путин, донбасс, нацизм, украинский неонацизм, послание президента россии федеральному собранию
Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
12:35 29.02.2024 (обновлено: 12:39 29.02.2024)
Россия сделает всё, чтобы закончить войну в Донбассе и искоренить нацизм, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию