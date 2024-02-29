Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков - 29.02.2024 Украина.ру
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Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков - 29.02.2024 Украина.ру
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:03
новости
россия
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
дмитрий песков
выборы
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Путин в своём послании к Федеральному Собранию озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, добавил пресс-секретарь. Он отметил, что российский лидер никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны.В послании Путина будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок. Песков подчеркнул, что текст послания финализирует всегда лично президент России.По словам Пескова, послание президента точно будет длиться дольше часа.
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новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, дмитрий песков, выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, Дмитрий Песков, выборы

Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков

12:03 29.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"

"С одной стороны, это конституционная обязанность президента, выступать с посланием Федеральному Собранию. В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", - заявил Песков.

Путин в своём послании к Федеральному Собранию озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что российский лидер никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны.
В послании Путина будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок. Песков подчеркнул, что текст послания финализирует всегда лично президент России.
По словам Пескова, послание президента точно будет длиться дольше часа.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 18:40
Сегодня настало время России – Путин Сегодня Россия переживает особое время, мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач. Об этом в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил президент РФ Владимир Путин
 
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