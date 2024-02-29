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Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков - 29.02.2024 Украина.ру
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:03
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россия
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
дмитрий песков
выборы
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Путин в своём послании к Федеральному Собранию озвучит тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год, добавил пресс-секретарь. Он отметил, что российский лидер никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны.В послании Путина будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок. Песков подчеркнул, что текст послания финализирует всегда лично президент России.По словам Пескова, послание президента точно будет длиться дольше часа.
https://ukraina.ru/20240220/1053430298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, дмитрий песков, выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, Послание Президента России Федеральному собранию, Дмитрий Песков, выборы
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"