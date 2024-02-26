https://ukraina.ru/20240226/1053541670.html

В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ

В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ - 26.02.2024 Украина.ру

В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ

В Конгресс США внесут резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники в ведомстве

2024-02-26T22:03

2024-02-26T22:03

2024-02-26T22:04

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Уточняется, что депутат Кен Бак сообщил журналистам, что в понедельник, 26 февраля, он планирует внести резолюцию, призывающую кабинет Байдена задействовать 25-ю поправку к Конституции. В качестве причины для отстранения от власти он назвал доклад специального советника Роберта Хура о работе Байдена с секретными документами. В докладе не содержалось никаких обвинений в адрес хозяина Белого дома, но он неоднократно рисовал его как стареющего лидера с плохой памятью. По словам Бака, доклад "подтвердил то, что многие американцы уже давно увидели своими глазами: президент Байден больше не в состоянии успешно исполнять важнейшие обязанности на своём посту".Ранее бывший президент США заявлял, что действующий глава государства Джо Байден в силу преклонного возраста может попросту не дотянуть до очередных президентских выборов. Они, напомним, должны состояться ноябре 2024 года.

https://ukraina.ru/20240216/1053331613.html

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новости, джо байден, сша, конгресс сша, президентские выборы