https://ukraina.ru/20240226/1053541670.html
В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ
В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ - 26.02.2024 Украина.ру
В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ
В Конгресс США внесут резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники в ведомстве
2024-02-26T22:03
2024-02-26T22:03
2024-02-26T22:04
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Уточняется, что депутат Кен Бак сообщил журналистам, что в понедельник, 26 февраля, он планирует внести резолюцию, призывающую кабинет Байдена задействовать 25-ю поправку к Конституции. В качестве причины для отстранения от власти он назвал доклад специального советника Роберта Хура о работе Байдена с секретными документами. В докладе не содержалось никаких обвинений в адрес хозяина Белого дома, но он неоднократно рисовал его как стареющего лидера с плохой памятью. По словам Бака, доклад "подтвердил то, что многие американцы уже давно увидели своими глазами: президент Байден больше не в состоянии успешно исполнять важнейшие обязанности на своём посту".Ранее бывший президент США заявлял, что действующий глава государства Джо Байден в силу преклонного возраста может попросту не дотянуть до очередных президентских выборов. Они, напомним, должны состояться ноябре 2024 года.
https://ukraina.ru/20240216/1053331613.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, конгресс сша, президентские выборы
Новости, Джо Байден, США, Конгресс США, президентские выборы
В Конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти — СМИ
22:03 26.02.2024 (обновлено: 22:04 26.02.2024)
В Конгресс США внесут резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники в ведомстве
Уточняется
, что депутат Кен Бак сообщил журналистам, что в понедельник, 26 февраля, он планирует внести резолюцию, призывающую кабинет Байдена задействовать 25-ю поправку к Конституции.
"Член Палаты представителей Кен Бак обвиняет президента Байдена в "снижении когнитивных способностей", – говорится в публикации СМИ.
В качестве причины для отстранения от власти он назвал доклад специального советника Роберта Хура о работе Байдена с секретными документами. В докладе не содержалось никаких обвинений в адрес хозяина Белого дома, но он неоднократно рисовал его как стареющего лидера с плохой памятью.
По словам Бака, доклад "подтвердил то, что многие американцы уже давно увидели своими глазами: президент Байден больше не в состоянии успешно исполнять важнейшие обязанности на своём посту".
Ранее бывший президент США заявлял, что действующий глава государства Джо Байден в силу преклонного возраста может попросту не дотянуть до очередных президентских выборов. Они, напомним, должны состояться ноябре 2024 года.