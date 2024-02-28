https://ukraina.ru/20240228/1053606557.html
С начала СВО звания Героя РФ удостоили 11 офицеров Росгвардии
С начала СВО звания Героя РФ удостоили 11 офицеров Росгвардии - 28.02.2024 Украина.ру
С начала СВО звания Героя РФ удостоили 11 офицеров Росгвардии
Высокого звания Герой России за период проведения специальной военной операции удостоены 11 офицеров Росгвардии. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ведомства
2024-02-28T22:58
2024-02-28T22:58
2024-02-28T22:58
новости
росгвардия
герой россии
награда
сво
спецоперация
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Там уточнили, что в 2023 году, в том числе и за участие в спецоперации, более 13,5 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, почти 43 тысячи – ведомственными. В Росгвардии также подчеркнули, что благодаря личному составу ведётся активная работа по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, обнаружению схронов с оружием и боеприпасами. Бойцы обеспечивают надёжную охрану важных объектов, проводят инженерную разведку и разминирование местности. Звание Героя России присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. При награждении вручаются грамота и медаль "Золотая Звезда". Ранее сообщалось, что в Росгвардии появятся добровольческие формирования.
https://ukraina.ru/20230831/1049067032.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, росгвардия, герой россии, награда, сво, спецоперация
Новости, Росгвардия, Герой России, награда, СВО, Спецоперация
С начала СВО звания Героя РФ удостоили 11 офицеров Росгвардии
Высокого звания Герой России за период проведения специальной военной операции удостоены 11 офицеров Росгвардии. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ведомства
Там уточнили, что в 2023 году, в том числе и за участие в спецоперации, более 13,5 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, почти 43 тысячи – ведомственными.
В Росгвардии также подчеркнули, что благодаря личному составу ведётся активная работа по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, обнаружению схронов с оружием и боеприпасами. Бойцы обеспечивают надёжную охрану важных объектов, проводят инженерную разведку и разминирование местности.
Звание Героя России присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. При награждении вручаются грамота и медаль "Золотая Звезда".
Ранее сообщалось, что в Росгвардии появятся
добровольческие формирования.