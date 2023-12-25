В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать - 25.12.2023 Украина.ру
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В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать - 25.12.2023 Украина.ру
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
Соответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:56
новости
владимир путин
россия
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росгвардия
фейк
дискредитация вс рф
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Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся добровольческих формирований Росгвардии.Первый из них наделил Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ. Принимать решение о создании будет глава государства. Привлекать добровольцев будут для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.Также Путин утвердил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Принятые ранее статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации ВС РФ теперь распространяются и на добровольческие отряды Росгвардии. Речь идет о ст. УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" и 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил ФР". В первом случае максимальное наказание будет до 15 лет лишения свободы, во втором – до 7 лет. Штрафы за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии достигнут 1 млн рублей.
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новости, владимир путин, россия, новости россии, росгвардия, фейк, дискредитация вс рф
Новости, Владимир Путин, Россия, новости России, Росгвардия, фейк, Дискредитация ВС РФ

В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать

16:56 25.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Соответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся добровольческих формирований Росгвардии.
Первый из них наделил Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ. Принимать решение о создании будет глава государства. Привлекать добровольцев будут для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.
Также Путин утвердил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Принятые ранее статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации ВС РФ теперь распространяются и на добровольческие отряды Росгвардии. Речь идет о ст. УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" и 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил ФР". В первом случае максимальное наказание будет до 15 лет лишения свободы, во втором – до 7 лет. Штрафы за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии достигнут 1 млн рублей.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 12:29
Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию РосгвардииСовет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы об административной и уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии
 
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Заголовок открываемого материала
16:56В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
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