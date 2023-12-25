https://ukraina.ru/20231225/1052385668.html

В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать

В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать - 25.12.2023 Украина.ру

В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать

Соответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин

2023-12-25T16:56

2023-12-25T16:56

2023-12-25T16:56

новости

владимир путин

россия

новости россии

росгвардия

фейк

дискредитация вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052331381_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_91b0298ddde07f37249fbde65a212739.jpg

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся добровольческих формирований Росгвардии.Первый из них наделил Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ. Принимать решение о создании будет глава государства. Привлекать добровольцев будут для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.Также Путин утвердил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Принятые ранее статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации ВС РФ теперь распространяются и на добровольческие отряды Росгвардии. Речь идет о ст. УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" и 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил ФР". В первом случае максимальное наказание будет до 15 лет лишения свободы, во втором – до 7 лет. Штрафы за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии достигнут 1 млн рублей.

https://ukraina.ru/20231222/1052331629.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, россия, новости россии, росгвардия, фейк, дискредитация вс рф