https://ukraina.ru/20231225/1052385668.html
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать - 25.12.2023 Украина.ру
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
Соответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:56
2023-12-25T16:56
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дискредитация вс рф
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Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся добровольческих формирований Росгвардии.Первый из них наделил Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ. Принимать решение о создании будет глава государства. Привлекать добровольцев будут для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.Также Путин утвердил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Принятые ранее статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации ВС РФ теперь распространяются и на добровольческие отряды Росгвардии. Речь идет о ст. УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" и 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил ФР". В первом случае максимальное наказание будет до 15 лет лишения свободы, во втором – до 7 лет. Штрафы за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии достигнут 1 млн рублей.
https://ukraina.ru/20231222/1052331629.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, владимир путин, россия, новости россии, росгвардия, фейк, дискредитация вс рф
Новости, Владимир Путин, Россия, новости России, Росгвардия, фейк, Дискредитация ВС РФ
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
Соответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся добровольческих формирований Росгвардии.
Первый из них наделил Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ. Принимать решение о создании будет глава государства. Привлекать добровольцев будут для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.
Также Путин утвердил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Принятые ранее статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации ВС РФ теперь распространяются и на добровольческие отряды Росгвардии. Речь идет о ст. УК 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" и 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил ФР". В первом случае максимальное наказание будет до 15 лет лишения свободы, во втором – до 7 лет. Штрафы за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии достигнут 1 млн рублей.