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Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев - 28.02.2024 Украина.ру
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев
Митч Макконнелл, дольше всех занимавший пост лидера Сената США в истории, покинет свой пост в ноябре 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило западное издание Associated Press
2024-02-28T21:39
2024-02-28T21:39
2024-02-28T21:40
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сенат
демократическая партия
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Макконнеллу на минувшей неделе исполнилось 82 года, а разговоры о его отставке начались после того, как он дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике. Законодатель также подчеркнул, что сегодня настало время для нового поколения. Напомним, Митч Макконнелл выступал за поддержку киевского режима. Он утверждал, что конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США.
https://ukraina.ru/20240228/1053585360.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сенат, демократическая партия
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев
21:39 28.02.2024 (обновлено: 21:40 28.02.2024)
Митч Макконнелл, дольше всех занимавший пост лидера Сената США в истории, покинет свой пост в ноябре 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило западное издание Associated Press