Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев - 28.02.2024 Украина.ру
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Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев - 28.02.2024 Украина.ру
Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев
Митч Макконнелл, дольше всех занимавший пост лидера Сената США в истории, покинет свой пост в ноябре 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило западное издание Associated Press
2024-02-28T21:39
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Макконнеллу на минувшей неделе исполнилось 82 года, а разговоры о его отставке начались после того, как он дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике. Законодатель также подчеркнул, что сегодня настало время для нового поколения. Напомним, Митч Макконнелл выступал за поддержку киевского режима. Он утверждал, что конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США.
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Новости, США, сенат, Демократическая партия

Стало известно когда Сенат США покинет лидер республиканцев, поддерживающий Киев

21:39 28.02.2024 (обновлено: 21:40 28.02.2024)
 
Макконнел
Макконнел
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Митч Макконнелл, дольше всех занимавший пост лидера Сената США в истории, покинет свой пост в ноябре 2024 года. Об этом 28 февраля сообщило западное издание Associated Press
Макконнеллу на минувшей неделе исполнилось 82 года, а разговоры о его отставке начались после того, как он дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике.
"Итак, я стою перед вами сегодня... сказать, что это будет мой последний срок в качестве лидера республиканцев в Сенате", – заявил он в ходе очередного заседания Сената.
Законодатель также подчеркнул, что сегодня настало время для нового поколения.
Напомним, Митч Макконнелл выступал за поддержку киевского режима. Он утверждал, что конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США.
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