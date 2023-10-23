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США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл

США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл - 23.10.2023 Украина.ру

США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл

Конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл в интервью FoxNews

2023-10-23T12:27

2023-10-23T12:27

2023-10-23T12:27

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Макконнел заявил, что одна из лучших вещей, с точки зрения США, заключается в том, что американцы передают старое оборудование украинцам и восстанавливают промышленную базу.Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли"."Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.

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