США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл - 23.10.2023 Украина.ру
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США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл
США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл - 23.10.2023 Украина.ру
США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл
Конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл в интервью FoxNews
2023-10-23T12:27
2023-10-23T12:27
новости
сша
сенат
украина
израиль
впк
промышленность
оружие
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военная помощь
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Макконнел заявил, что одна из лучших вещей, с точки зрения США, заключается в том, что американцы передают старое оборудование украинцам и восстанавливают промышленную базу.Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли"."Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.
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новости, сша, сенат, украина, израиль, впк, промышленность, оружие, помощь, военная помощь, зарубежье
Новости, США, сенат, Украина, Израиль, ВПК, промышленность, оружие, помощь, военная помощь, Зарубежье

США восстанавливают ВПК за счёт конфликта на Украине – Макконнелл

12:27 23.10.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP / Matt Rourke
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Конфликт на Украине помог создать новые рабочие места и восстановить военно-промышленный комплекс США, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл в интервью FoxNews
Макконнел заявил, что одна из лучших вещей, с точки зрения США, заключается в том, что американцы передают старое оборудование украинцам и восстанавливают промышленную базу.
"Благодаря помощи, которую мы оказываем Украине, в 38 штатах создаются рабочие места. И восстанавливаем наш промышленный комплекс для более серьезной угрозы со стороны крупных держав в Азии. Так что мнение о том, что наша помощь Украине не приносит нам пользы, не соответствует действительности", - заявил сенатор.
Китайская национальная газете Global Times сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли".
"Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.
Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.
По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.
Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.
Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американских компаний выросли на 48,6 процента до 153,7 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, пишут СМИ.
12 октября, 11:47
Global Times: выгоду от конфликта на Ближнем Востоке получит ВПК СШАВоенно-промышленный комплекс США может выиграть от эскалации палестино-израильского конфликта, написали журналисты китайской государственной газеты Global Times
 
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