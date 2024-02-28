https://ukraina.ru/20240228/1053603714.html

Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ

Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру

Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ

К десяти годам колонии заочно приговорён наёмник из Латвии, воюющий на стороне украинской армии. За участие в конфликте, а также за порчу памятника в латвийском городе Екабпилсе его также объявили в международный розыск, передаёт РИА Новости

2024-02-28T18:43

2024-02-28T18:43

2024-02-28T18:46

новости

суд

иностранные наемники

латвия

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053239273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd26e8bc45834a72bcb3d6d36509b19c.jpg

Верховный суд ДНР признал виновным гражданина Латвии Гундарса Калве в "участии в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению".Следствию стало известно, что зимой 2021 года Калве участвовал в сносе советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" в Екабпилсе. Латвиец повредил воинское захоронение красноармейцев и перевёз его в неизвестное место. Уточняется, что Калве совершил эти действия по мотивам политической и идеологической ненависти к России. В составе Вооружённых сил Украины путь Калве начался в феврале 2022 года. В страну от прибыл для того, чтобы заработать денег. Так, латвиец вступил в украинское военизированное формирование "Карпатская Сечь", где был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения. Ранее власти Латвии сообщили о готовности оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО.

https://ukraina.ru/20231219/1052233865.html

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суд, иностранные наемники, латвия, всу, сво