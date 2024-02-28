Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
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Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ
Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ
К десяти годам колонии заочно приговорён наёмник из Латвии, воюющий на стороне украинской армии. За участие в конфликте, а также за порчу памятника в латвийском городе Екабпилсе его также объявили в международный розыск, передаёт РИА Новости
2024-02-28T18:43
2024-02-28T18:46
новости
суд
иностранные наемники
латвия
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Верховный суд ДНР признал виновным гражданина Латвии Гундарса Калве в "участии в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению".Следствию стало известно, что зимой 2021 года Калве участвовал в сносе советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" в Екабпилсе. Латвиец повредил воинское захоронение красноармейцев и перевёз его в неизвестное место. Уточняется, что Калве совершил эти действия по мотивам политической и идеологической ненависти к России. В составе Вооружённых сил Украины путь Калве начался в феврале 2022 года. В страну от прибыл для того, чтобы заработать денег. Так, латвиец вступил в украинское военизированное формирование "Карпатская Сечь", где был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения. Ранее власти Латвии сообщили о готовности оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, суд, иностранные наемники, латвия, всу, сво
Новости, Суд, иностранные наемники, Латвия, ВСУ, СВО

Суд заочно приговорил латвийского наёмника, примкнувшего к ВСУ

18:43 28.02.2024 (обновлено: 18:46 28.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
К десяти годам колонии заочно приговорён наёмник из Латвии, воюющий на стороне украинской армии. За участие в конфликте, а также за порчу памятника в латвийском городе Екабпилсе его также объявили в международный розыск, передаёт РИА Новости
Верховный суд ДНР признал виновным гражданина Латвии Гундарса Калве в "участии в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению".
Следствию стало известно, что зимой 2021 года Калве участвовал в сносе советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" в Екабпилсе. Латвиец повредил воинское захоронение красноармейцев и перевёз его в неизвестное место. Уточняется, что Калве совершил эти действия по мотивам политической и идеологической ненависти к России.
В составе Вооружённых сил Украины путь Калве начался в феврале 2022 года. В страну от прибыл для того, чтобы заработать денег. Так, латвиец вступил в украинское военизированное формирование "Карпатская Сечь", где был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения.
Ранее власти Латвии сообщили о готовности оказать помощь Украине солдатами. Республика "принципиально не выступает" против развертывания западных наземных войск в зоне боевых действий, если соответствующее решение примет НАТО.
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