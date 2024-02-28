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Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России - 28.02.2024 Украина.ру
Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал, как 2 года СВО отразились на жизни Крыма, Севастополя и всего российского общества, а также поделился своими впечатлениями от документальных фильмов, посвященных СВО, которые были представлены на фестивале "RT.Док: Время героев"
2024-02-28T17:55
2024-02-28T17:55
2024-02-28T17:55
видео
севастополь
крым
сво
спецоперация
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russia today
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00:49 – Как 2 года СВО отразились на жизни Севастополя;04:14 – Крымские особенности;09:17 – Изменения в российском обществе;15:59 – Фестиваль документальных фильмов "Время героев".
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Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал, как 2 года СВО отразились на жизни Крыма, Севастополя и всего российского общества, а также поделился своими впечатлениями от документальных фильмов, посвященных СВО, которые были представлены на фестивале "RT.Док: Время героев"
00:49
– Как 2 года СВО отразились на жизни Севастополя;04:14
– Крымские особенности;09:17
– Изменения в российском обществе;15:59
– Фестиваль документальных фильмов "Время героев".