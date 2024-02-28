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Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России

Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России - 28.02.2024 Украина.ру

Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России

Политолог и журналист из Севастополя Всеволод Радченко (Сева Севастопольский) рассказал, как 2 года СВО отразились на жизни Крыма, Севастополя и всего российского общества, а также поделился своими впечатлениями от документальных фильмов, посвященных СВО, которые были представлены на фестивале "RT.Док: Время героев"

2024-02-28T17:55

2024-02-28T17:55

2024-02-28T17:55

видео

севастополь

крым

сво

спецоперация

россия

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rt

russia today

фестиваль

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00:49 – Как 2 года СВО отразились на жизни Севастополя;04:14 – Крымские особенности;09:17 – Изменения в российском обществе;15:59 – Фестиваль документальных фильмов "Время героев".

севастополь

крым

россия

украина

авдеевка

мариуполь

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