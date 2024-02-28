https://ukraina.ru/20240228/1053582982.html

Второй раз не подвез бы. Таксист, который спас Порошенко в Симферополе, рассказал о цене поездки

Второй раз не подвез бы. Таксист, который спас Порошенко в Симферополе, рассказал о цене поездки - 28.02.2024 Украина.ру

Второй раз не подвез бы. Таксист, который спас Порошенко в Симферополе, рассказал о цене поездки

Таксист, который спас бывшего президента Украины Петр Порошенко от народной расправы в Крыму 10 лет назад, рассказал, что ему пообещали за поездку, пишет "Комсомольская правда" в Крыму"

2024-02-28T12:34

2024-02-28T12:34

2024-02-28T12:34

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Симферопольский таксист Виталий Грищенко рассказал, что пообещал ему бывший президент Украины Петр Порошенко за то, что 28 февраля 2014 года он увез его от разъяренной толпы.В Сети сохранились видеозаписи того, как Порошенко выгоняли из Крыма. Очевидцы запечатлели на видео "позорное бегство испуганного украинского олигарха из Симферополя на красном авто Виталия", пишет КП.Журналисты издания выяснили, что "Порошенко заплатил своему спасителю 1 500 гривен (по курсу 2014 года - 6000 рублей) за проезд, вдобавок пообещал новое авто, но и пальцем не пошевелил, чтобы сдержать данное слово". По словам Виталия, денег хватило только на краску, всё остальное ремонтировал за свой счёт. Из-за Порошенко машина таксиста пострадала: на ней было множество царапин, вмятин и покореженная дверца.Виталий пытался напомнить Порошенко через соцсетии об обещании приобрести ему новое авто, но тщетно.Красный Chevrolet, на котором Виталий продал, не особо задирая цену, лишь избавиться. Цену за железного коня уточнять не захотел, пишут журналисты.Будучи депутатом Верховной Рады Украины Пётр Порошенко 28 февраля 2014 года приехал на полуостров, чтобы "образумить жителей полуострова, которые решили стать россиянами".Порошенко хотел побеседовать с местными депутатами, но возле парламента его встретила толпа митингующих. "Прочь из Крыма! Бандеровец! Предатель! Убирайся!" - скандировали крымчане.Убегая от разъяренной толпы, Порошенко запрыгнул в первое попавшееся такси. Толпа обступила автомобиль с украинским олигархом и пыталась вытащить его оттуда. "Заблокировал двери и увез олигарха, пока народ его на куски не порвал", - рассказал таксист Грищенко.Он довёз Порошенко до Гагаринского парка целым и невредимым. А олигарх, в свою очередь, пообещал приобрести таксисту новое авто.Государственный Совет Республики Крым находится в центре Симферополя на улице Карла Маркса. Порошенко, попав в разъяренную толпу крымчан, решил отходить в сторону улицы Павленко. Вероятнее всего, бежал он как раз-таки по улице Карла Маркса. И уже там запрыгнул в автомобиль к таксисту. До парка имени Юрия Гагарина от пересечения улиц Павленко и Карла Маркса - около 500 метров, от крымского парламента - километра полтора. Сейчас такая поездка обошлась бы приблизительно в 200 рублей. По украинский олигарх, спасаясь от народного правосудия, заплатил в 30 раз больше.

https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html

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новости, россия, крым, симферополь, петр порошенко, такси, крымчане