https://ukraina.ru/20240228/1053574354.html

Не сбивать, а приземлять беспилотники. Как Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе

Не сбивать, а приземлять беспилотники. Как Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе - 28.02.2024 Украина.ру

Не сбивать, а приземлять беспилотники. Как Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе

В конце 2023 года официальный Киев анонсировал разработку компактной системы радиоэлектронной разведки "Этер" - комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создаваемого в рамках проекта развития оборонных технологий Brave1

2024-02-28T14:08

2024-02-28T14:08

2024-02-28T15:24

эксклюзив

сво

спецоперация

бпла

беспилотники

рэб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053581599_0:119:3073:1847_1920x0_80_0_0_5719aff1026a1145a866090e92fb2e49.jpg

Как сообщается, украинские подразделения уже используют такие системы в ходе боевых операций. Система "Этер" представляет собой портативную радиопеленгаторную систему, предназначенную для обнаружения сигналов радиостанций, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Основное предназначение - оказание помощи военнослужащим в идентификации систем радиоэлектронной борьбы противника и обеспечение безопасного развертывания беспилотников по заранее намеченным маршрутам.Комплекс работает на тактическом уровне, и такая возможность позволяет украинским военным оперативно определять местоположение этих сигналов, способствуя созданию подробной карты радиотехнической активности противника. Модульная конструкция системы "Этер" допускает быструю замену поврежденных комплектующих. Предлагается в трех вариантах: походном - для оснащения небольших подразделений мотопехоты, стационарных - для наблюдательных пунктов и мобильных для установки на бронетехнику. По мнению украинской стороны, новый комплекс РЭБ способен обнаруживать устройства, излучающие радиосигналы, включая средства связи, ретрансляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также беспилотные летательные аппараты. Гибкость системы подчеркивается ее различными конфигурациями, рассчитанными как на маневренные группы, так и на стационарное применение с возможностью интеграции с бронетехникой.Поскольку боевые действия на Украине ведутся не только в видимом, но и в невидимом диапазоне, есть смысл уделить внимание тем видам вооружения, которые ВСУ использует против армии России. Как свои, так и подаренные. С последними совсем интересно, потому что образцы радиоэлектронных вооружений НАТО поступают в распоряжение бойцов невидимого фронта ВСУ. Но на Украине есть КБ, НИИ, есть заводы, а главное, еще есть люди, которые способны не только разрабатывать, но и реализовывать разработанное.Например, комплекс "Буковель-АД" был предназначен для раннего обнаружения БПЛА типа "Орлан", который стал основным оппонентом и полного блокирования сигналов передачи данных, управления и навигации.Станция наземная, состоит из трех модулей: обнаружения БПЛА, управления и генерации помеховых сигналов. Причем у украинских инженеров получилось сделать станцию очень легкой и компактной. Компактность выражается в том, что существует вариант носимой "Буковели", которая устанавливается на треноге и способна работать на дистанции до 15 км. В принципе, этого достаточно, чтобы прикрыть пункт управления, склад с боеприпасами или ГСМ.Но главный козырь "Буковели" - установка на автомобильном шасси повышенной проходимости. Изначально это был полноприводный внедорожник от "Мицубиси" L200, машина весьма спорная именно в плане надежности и проходимости. Позже L200 заменили более проходимые и менее капризные Ford F550 и сделанные на его базе "Новаторы".Вообще, фирма Proximus, которая выпускает "Буковели", постоянно ведет работы по улучшению и модернизации комплекса, потому сегодня на поле боя выходит уже седьмая версия "Буковели", учитывая, что на вооружение комплекс принят в 2016 году. По некоторым данным, на начало СВО в распоряжение ВСУ было около 50 комплексов. Много? Конечно нет, тем более что часть из них уже отыграла свою роль на ТВД.Комплекс помех средствам радиосвязи "Мандат-Б1Э". Разрабатывался на Украине еще до 2014 года. Назначение - подавление наземных каналов связи с фиксированными рабочими частотами любых видов модуляции и со скачкообразно изменяющимися частотами в диапазонах КВ и УКВ посредством постановки прицельных по частоте и времени, а также заградительных радиопомех. Производство было налажено в Запорожье. В октябре 2017 года пресс-служба ГК "Укроборонпром "сообщила, что КП "НПК "Искра" успешно освоило производство изделий из состава комплекса препятствий Р-330УМ" Мандат-Б1Э " и отгрузило первые две станции для выполнения задач по назначению в украинскую армию. В 2020 году говорили о его глубокой модернизации с целью "вывести в конкурентоспособность с мировыми аналогами", в частности с французской TRC.Комплекс способен вести радиоразведку в интересах РЭБ. Обеспечивает одновременное эффективное подавление до 80 линий радиосвязи с фиксированной рабочей частотой или до 6 сетей с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты в зоне 60 км по глубине и 90 км по фронту.Станция "Мандат-Б1Э" устанавливается на автомобильном шасси типа КрАЗ, также есть вариант установки станции на колёсном бронированном шасси "Вепр"."Гарант". Система подавления радиолиний управления "Гарант" предназначена для радиоподавления различных радиотехнических средств: каналов радиосвязи стационарных, мобильных и носимых радиостанций, приемных трактов радиотелефонов сотовых систем связи, а также для защиты подвижных средств (движущихся колонн и одиночных транспортных средств) и стационарных объектов путем предотвращения радиоуправляемого подрыва взрывных устройств (мин, фугасов и др.).Разработана на основе и с учетом опыта эксплуатации подобного по назначению изделия, которое использовалось украинским миротворческим контингентом на Ближнем Востоке.“Полонез”. Мобильный многофункциональный комплекс "Полонез" способен решать комплексные задачи по выявлению беспилотников, их идентификации, постановки помех каналам управления, телеметрии и навигации. Также "Полонез" может передавать информацию о выявленных БПЛА через командный центр другим службам, в частности для использования против цели соответствующих средств огневого поражения.В состав "Полонеза" входят:- радиолокационная станция миллиметрового диапазона "Лис-3М";- оптико-электронный модуль (ОЭМ) для захвата и сопровождения обнаруженных РЛС целей в тепловизионном и инфракрасном излучении;- блок подавления сигналов команд управления и телеметрии с антенной системой;- передатчик и формирователь заградительных помех приемников навигационных каналов GPS / GLONASS с комплектом антенн.“Нота”. Комплекс "Нота" способен бороться с различными БПЛА, подавлять сети сотовой связи всех стандартов, существующих сейчас на Украине, а также может противодействовать средствам РЭБ и радарам контрбатарейной борьбы. "Нота" может одновременно применять помеху как на направленные, так и на ненаправленные (круговые) антенны. Это позволяет комплексно обеспечивать общее прикрытие стационарных объектов и одновременно работать в конкретном узком секторе.Одним из самых новых решений в сфере борьбы с БПЛА у ВСУ является разработка компании "Инфозахист", которая получила название "Хортица-Р". Комплекс предназначен для обнаружения и определения местоположения как самого БПЛА, так и его пункта управления. Он автоматически обнаруживает факт радиообмена между БПЛА и оператором, проводит идентификацию и автоматически или автоматизировано направляет антенно-фидерное устройство и включает систему постановки электронных помех. Дополнительно система может быть оснащена активной системой постановки помех (подмены) систем спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO).Тем не менее, как отмечают сами украинские военные, авиационная активность ВСУ планомерно снижается на тех участках, где работают российские комплексы РЭБ. За время СВО российская техника, опробованная в боевых условиях, добилась значительного прогресса. Это отмечают западные эксперты и признают даже в Киеве. Так, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе. "Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ", — приводят СМИ слова чиновника.Западные СМИ отмечают, что в условиях успешной работы российских средств РЭБ поставленные Украине американские авиабомбы JDAM со спутниковым наведением становятся бесполезными: "Россия глушит сложное американское оружие, используемое на Украине, делая его бесполезным". Кроме того, американский телеканал CNN отмечал, что поставляемые Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS теряют свою эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск.США и НАТО на Украине отрабатывают новые технологии боевого управления войсками (спутниковый интернет), совершенствуют средства прокси-разведки (онлайн-передача ВСУ данных НАТО о дислокации российских войск), тактику массированного и комбинированного применения БПЛА и морских дронов-камикадзе. В зоне СВО непрерывно проверяются новейшие концепции ведения войны неядерными средствами, применяется огромное количество современных вооружений. Украинскому конфликту высокой интенсивности в XXI веке аналогов нет.На украинском ТВД два года проверяются и отрабатываются передовые технологии войн будущего – "умные" машины учатся самостоятельно выполнять поставленные задачи, противодействовать высокотехнологичным системам противника.Минобороны РФ ежедневно сообщает об уничтожении в российском небе ударных беспилотников ВСУ, фактически – натовских, "переупакованных" в желто-голубую символику, собранных из поставленных Западом комплектующих. Круглосуточно роящиеся в зоне СВО сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ ведут разведку, корректируют огонь артиллерии, наносят удары – в информационной (навигационной) оболочке Пентагона и НАТО. Безусловно, дальше будет больше – БПЛА становятся главным расходным материалом на поле боя, они будут "умнеть" и наращивать могущество.На эту тревожную тенденцию Россия реагирует адекватно и оперативно – стремительно наращивает производство беспилотников, становится мировым лидером в области разработки, производства и боевого применения дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. В ходе спецоперации российские комплексы РЭБ создали "запретную зону" для тысяч беспилотников ВСУ, и просто уничтожили репутацию турецких дронов Bayraktar. Неслучайно американские эксперты включили средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ в условную первую тройку самых могущественных видов оружия на украинском ТВД – наряду с ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" и высокоточными артиллерийскими снарядами (странно, что американцы "не заметили" российские гиперзвуковые ракеты, "умные" минные поля и лучший в мире танк Т-90М).Спецоперация на Украине задала электронным войскам еще один вектор приложения усилий. Спецслужбы НАТО стали активно подключаться к сетям сотовой связи для прослушки и блокировки абонентов, рассылки ложных сообщений, цель которых – посеять панику и дезориентировать население. Для борьбы с электронным хамством военным НИИИ РЭБ создана система противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она обнаруживает ложные базовые станции сотовой сети и блокирует канал утечки информации, после чего связь с настоящей базовой станцией восстанавливается. Новинку адаптируют для сетей 5G.Наши специалисты разработали новинку – помехоустойчивая антенна для боевой экипировки "Ратник". Она обеспечивает доступ к сигналам ГЛОНАСС даже при интенсивном радиоэлектронном противодействии. С подавлением каналов управления беспилотниками отлично справляются комплекс РЭБ "Силок-01", автоматическая станция помех Р-934БМВ, и перспективная станция радиоподавления "Поле-21". Последнее устройство способно создать купол, непроницаемый для радиоэлектронных средств противника. Также "Поле" эффективно давит абонентскую аппаратуру спутниковой навигации.Оперативно-тактический комплекс РЭБ "Палантин" предназначен не только для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, но и для ведения радиотехнической разведки. Его оборудование позволяет лишить противника связи в КВ- и УКВ-диапазонах, отключить ему сотовую и транкинговую связь. Однако главное достоинство "Палантина" состоит в том, что он способен объединять в единую систему различные средства РЭБ и управлять их работой.

https://ukraina.ru/20240219/1053381775.html

https://ukraina.ru/20240213/1053246991.html

https://ukraina.ru/20240208/1053153380.html

https://ukraina.ru/20240204/1053070167.html

https://ukraina.ru/20240202/1053020522.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, рэб