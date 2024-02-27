Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой - 27.02.2024 Украина.ру
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Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой
Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой - 27.02.2024 Украина.ру
Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой
Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления... Украина.ру, 27.02.2024
2024-02-27T21:53
2024-02-27T21:53
видео
николай стариков
владимир зеленский
украина
нато
третья мировая война
ереван
финансирование
всу
иностранные наемники
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Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления европейских лидеров о вводе военного контингента на Украину, а также ситуацию с протестами в Европе и выделение средств для Украины, а ещё - рассказал о роли, которая уготована Зеленскому по планам Запада:0:39 – Войска НАТО на Украине;6:55 – Противоречивые заявления о мире и войне;8:48 – Акции протеста в Европе;12:39 – Выделение средств для Украины;15:42 – Роль Зеленского как сакральной жертвы;*В ролике упоминается Степан Бандера - идеолог украинского национализма. Руководитель ОУН (ультраправой националистической организации, действовавшей на Украине (преимущественно в западной её части) в 20-х - 50-х годах прошлого века). Члены этой банды воевали в составе фашистских формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, которое выражало советской власти лояльность или поддержку. После государственного переворота на Украине в 2014 году, люди, захватившие власть в стране, вновь взяли курс на героизацию бандеровцев. В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине — героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
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видео, николай стариков, владимир зеленский, украина, нато, третья мировая война, ереван, финансирование, всу, иностранные наемники, видео
Видео, Николай Стариков, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, третья мировая война, Ереван, финансирование, ВСУ, иностранные наемники

Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой

21:53 27.02.2024
 
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Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления европейских лидеров о вводе военного контингента на Украину, а также ситуацию с протестами в Европе и выделение средств для Украины, а ещё - рассказал о роли, которая уготована Зеленскому по планам Запада:

0:39 – Войска НАТО на Украине;
6:55 – Противоречивые заявления о мире и войне;
8:48 – Акции протеста в Европе;
12:39 – Выделение средств для Украины;
15:42 – Роль Зеленского как сакральной жертвы;

*В ролике упоминается Степан Бандера - идеолог украинского национализма. Руководитель ОУН (ультраправой националистической организации, действовавшей на Украине (преимущественно в западной её части) в 20-х - 50-х годах прошлого века). Члены этой банды воевали в составе фашистских формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, которое выражало советской власти лояльность или поддержку. После государственного переворота на Украине в 2014 году, люди, захватившие власть в стране, вновь взяли курс на героизацию бандеровцев.

В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине — героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
 
ВидеоНиколай СтариковВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОтретья мировая войнаЕреванфинансированиеВСУиностранные наемники
 
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