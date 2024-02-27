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Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой

Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой - 27.02.2024 Украина.ру

Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой

Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления... Украина.ру, 27.02.2024

2024-02-27T21:53

2024-02-27T21:53

2024-02-27T21:53

видео

николай стариков

владимир зеленский

украина

нато

третья мировая война

ереван

финансирование

всу

иностранные наемники

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Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления европейских лидеров о вводе военного контингента на Украину, а также ситуацию с протестами в Европе и выделение средств для Украины, а ещё - рассказал о роли, которая уготована Зеленскому по планам Запада:0:39 – Войска НАТО на Украине;6:55 – Противоречивые заявления о мире и войне;8:48 – Акции протеста в Европе;12:39 – Выделение средств для Украины;15:42 – Роль Зеленского как сакральной жертвы;*В ролике упоминается Степан Бандера - идеолог украинского национализма. Руководитель ОУН (ультраправой националистической организации, действовавшей на Украине (преимущественно в западной её части) в 20-х - 50-х годах прошлого века). Члены этой банды воевали в составе фашистских формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, которое выражало советской власти лояльность или поддержку. После государственного переворота на Украине в 2014 году, люди, захватившие власть в стране, вновь взяли курс на героизацию бандеровцев. В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине — героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

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видео, николай стариков, владимир зеленский, украина, нато, третья мировая война, ереван, финансирование, всу, иностранные наемники, видео