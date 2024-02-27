Сакральная жертва Зеленского и войска НАТО на Украине: Стариков о том, ждать ли Третьей мировой
Писатель, политолог, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков прокомментировал заявления европейских лидеров о вводе военного контингента на Украину, а также ситуацию с протестами в Европе и выделение средств для Украины, а ещё - рассказал о роли, которая уготована Зеленскому по планам Запада:
0:39 – Войска НАТО на Украине;
6:55 – Противоречивые заявления о мире и войне;
8:48 – Акции протеста в Европе;
12:39 – Выделение средств для Украины;
15:42 – Роль Зеленского как сакральной жертвы;
*В ролике упоминается Степан Бандера - идеолог украинского национализма. Руководитель ОУН (ультраправой националистической организации, действовавшей на Украине (преимущественно в западной её части) в 20-х - 50-х годах прошлого века). Члены этой банды воевали в составе фашистских формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, которое выражало советской власти лояльность или поддержку. После государственного переворота на Украине в 2014 году, люди, захватившие власть в стране, вновь взяли курс на героизацию бандеровцев.
В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине — героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.
0:39 – Войска НАТО на Украине;
6:55 – Противоречивые заявления о мире и войне;
8:48 – Акции протеста в Европе;
12:39 – Выделение средств для Украины;
15:42 – Роль Зеленского как сакральной жертвы;
*В ролике упоминается Степан Бандера - идеолог украинского национализма. Руководитель ОУН (ультраправой националистической организации, действовавшей на Украине (преимущественно в западной её части) в 20-х - 50-х годах прошлого века). Члены этой банды воевали в составе фашистских формирований СС против СССР и его союзников, а также нападали на мирное население, которое выражало советской власти лояльность или поддержку. После государственного переворота на Украине в 2014 году, люди, захватившие власть в стране, вновь взяли курс на героизацию бандеровцев.
В январе 2024 года министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов (ОУН) и принадлежащую ей атрибутику и символику в список нацистских. В том числе, в данный перечень внесён и лозунг "Слава Украине — героям слава", который сейчас снова активно используют на Украине. Ранее (в сентябре 2022 года) Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.