В ООН отреагировали на заявление Макрона – подстрекательство
В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину для участия в боевых действиях, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН с начала эскалации конфликта не изменилась
"Наш призыв был последовательным с самого начала - избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта", – приводит его слова РИА Новости.
В ответ на вопрос о том, не считают ли в ООН риторику Макрона эскалационной, Дюжаррик сказал, что "с начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте".
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, пресс-секретарь итальянского правительства, а также совета национальной безопасности Белого дома сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.
20 февраля, 15:27В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста Украинские беженцы могут потерять статус защиты, а киевские власти имеют право требовать возвращения мужчин призывного возраста, выехавших за пределы страны. Об этом сообщил региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер