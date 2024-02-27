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В ООН отреагировали на заявление Макрона – подстрекательство

В ООН отреагировали на заявление Макрона – подстрекательство - 27.02.2024 Украина.ру

В ООН отреагировали на заявление Макрона – подстрекательство

В ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину для участия в боевых действиях, в ООН призвали избегать подстрекательской риторики. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН с начала эскалации конфликта не изменилась

2024-02-27T21:41

2024-02-27T21:41

2024-02-27T21:41

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В ответ на вопрос о том, не считают ли в ООН риторику Макрона эскалационной, Дюжаррик сказал, что "с начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте". Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, пресс-секретарь итальянского правительства, а также совета национальной безопасности Белого дома сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20240220/1053423067.html

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новости, оон, украина, иностранные наемники, эммануэль макрон, нато, сво, спецоперация