https://ukraina.ru/20240227/1053572028.html
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину
В США не намерены отправлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 27 февраля заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон
2024-02-27T21:16
2024-02-27T21:16
2024-02-27T21:16
новости
сша
украина
сво
спецоперация
белый дом
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_aa8f5730e8cbd6ab23474563577bbf3d.png
По её словам, подразделениям украинской армии должен помочь объёмный пакет военной помощи, который до сих пор не одобрил Конгресс США. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, а также пресс-секретарь итальянского правительства сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.
https://ukraina.ru/20240209/1053187209.html
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_94:0:999:679_1920x0_80_0_0_ecfda575b1f5be56c34f6c3f550be6ac.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, сво, спецоперация, белый дом, иностранные наемники
Новости, США, Украина, СВО, Спецоперация, Белый дом, иностранные наемники
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину
В США не намерены отправлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 27 февраля заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон