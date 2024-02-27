В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053572028.html
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину
В США не намерены отправлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 27 февраля заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон
2024-02-27T21:16
2024-02-27T21:16
новости
сша
украина
сво
спецоперация
белый дом
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_aa8f5730e8cbd6ab23474563577bbf3d.png
По её словам, подразделениям украинской армии должен помочь объёмный пакет военной помощи, который до сих пор не одобрил Конгресс США. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, а также пресс-секретарь итальянского правительства сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.
https://ukraina.ru/20240209/1053187209.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_94:0:999:679_1920x0_80_0_0_ecfda575b1f5be56c34f6c3f550be6ac.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, сво, спецоперация, белый дом, иностранные наемники
Новости, США, Украина, СВО, Спецоперация, Белый дом, иностранные наемники

В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину

21:16 27.02.2024
 
Читать в
В США не намерены отправлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 27 февраля заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон
"Президент (США Джо) Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", - сказано в заявлении Уотсон, которое приводит агентство Франс Пресс.
По её словам, подразделениям украинской армии должен помочь объёмный пакет военной помощи, который до сих пор не одобрил Конгресс США.
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, а также пресс-секретарь итальянского правительства сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 08:15
Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемникахПрезидент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится
 
НовостиСШАУкраинаСВОСпецоперацияБелый доминостранные наемники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния