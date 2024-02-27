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В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину

В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину - 27.02.2024 Украина.ру

В Белом доме отказались от идеи отправлять солдат США на Украину

В США не намерены отправлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 27 февраля заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон

2024-02-27T21:16

2024-02-27T21:16

2024-02-27T21:16

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По её словам, подразделениям украинской армии должен помочь объёмный пакет военной помощи, который до сих пор не одобрил Конгресс США. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. В ответ, премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии, президент Финляндии, а также пресс-секретарь итальянского правительства сообщили об отсутствии намерений отправлять своих солдат на Украину.

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новости, сша, украина, сво, спецоперация, белый дом, иностранные наемники