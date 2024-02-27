СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали - 27.02.2024 Украина.ру
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СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали - 27.02.2024 Украина.ру
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали
В Польше изнасиловали 20-летнюю украинку на глазах у местных жителей, которые просто проходили мимо. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, передаёт издание Fakt
2024-02-27T20:47
2024-02-27T20:47
новости
польша
украина
изнасилование
варшава
украинские беженцы
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Инцидент произошел с воскресенья на понедельник, 26 февраля, в центре Варшавы. Уточняется, что некий подозрительный мужчина сперва какое-то время наблюдал за жертвой, а после приставил нож к её горлу, душил, сорвал с неё одежду и изнасиловал.Всё это видели прохожие, попросту проигнорировавшие мольбы о помощи украинки. Девушку обнаружил только охранник, который шёл на работу в утреннюю смену. К месту происшествия прибыла скорая и полиция. Правоохранители оперативно задержали мужчину, который может быть причастен к этому делу. Если его вина будет доказана, насильнику грозит пожизненное заключение в тюрьме.
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новости, польша, украина, изнасилование, варшава, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, изнасилование, Варшава, украинские беженцы

СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали

20:47 27.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Варшава
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Польше изнасиловали 20-летнюю украинку на глазах у местных жителей, которые просто проходили мимо. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, передаёт издание Fakt
Инцидент произошел с воскресенья на понедельник, 26 февраля, в центре Варшавы. Уточняется, что некий подозрительный мужчина сперва какое-то время наблюдал за жертвой, а после приставил нож к её горлу, душил, сорвал с неё одежду и изнасиловал.
Всё это видели прохожие, попросту проигнорировавшие мольбы о помощи украинки.
"На видеозаписях, которыми располагают владельцы зданий, видно, как во время жестокого изнасилования мимо проходили люди. Однако никто не реагировал на то, что делал нападавший", – уточнили журналисты.
Девушку обнаружил только охранник, который шёл на работу в утреннюю смену. К месту происшествия прибыла скорая и полиция.
Правоохранители оперативно задержали мужчину, который может быть причастен к этому делу. Если его вина будет доказана, насильнику грозит пожизненное заключение в тюрьме.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 14:42
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГГермания должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
 
НовостиПольшаУкраинаизнасилованиеВаршаваукраинские беженцы
 
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