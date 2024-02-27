https://ukraina.ru/20240227/1053571777.html
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали - 27.02.2024 Украина.ру
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали
В Польше изнасиловали 20-летнюю украинку на глазах у местных жителей, которые просто проходили мимо. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, передаёт издание Fakt
2024-02-27T20:47
2024-02-27T20:47
2024-02-27T20:47
новости
польша
украина
изнасилование
варшава
украинские беженцы
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Инцидент произошел с воскресенья на понедельник, 26 февраля, в центре Варшавы. Уточняется, что некий подозрительный мужчина сперва какое-то время наблюдал за жертвой, а после приставил нож к её горлу, душил, сорвал с неё одежду и изнасиловал.Всё это видели прохожие, попросту проигнорировавшие мольбы о помощи украинки. Девушку обнаружил только охранник, который шёл на работу в утреннюю смену. К месту происшествия прибыла скорая и полиция. Правоохранители оперативно задержали мужчину, который может быть причастен к этому делу. Если его вина будет доказана, насильнику грозит пожизненное заключение в тюрьме.
https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, изнасилование, варшава, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, изнасилование, Варшава, украинские беженцы
СМИ пишут о чудовищном факте изнасилования украинки в Варшаве – поляки видели, но бездействовали
В Польше изнасиловали 20-летнюю украинку на глазах у местных жителей, которые просто проходили мимо. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, передаёт издание Fakt