https://ukraina.ru/20240227/1053571611.html

Глава Днепропетровской прокуратуры купил себе автомобиль за 3,23 млн грн из "соображений безопасности"

Глава Днепропетровской прокуратуры купил себе автомобиль за 3,23 млн грн из "соображений безопасности" - 27.02.2024 Украина.ру

Глава Днепропетровской прокуратуры купил себе автомобиль за 3,23 млн грн из "соображений безопасности"

Более трёх миллионов гривен (свыше семи миллионов рублей) в 2023 году потратил на BMW X5 руководитель Днепропетровской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Дорогой автомобиль ему понадобился, чтобы "в случае опасности вывезти своих родных из города", передаёт "Следствие инфо"

2024-02-27T20:21

2024-02-27T20:21

2024-02-27T20:21

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Журналистам Лавриненко пояснил, что для покупки дорогостоящего автомобиля он якобы взял кредит на пять лет. Почти два миллиона он заплатил сразу, уточняет СМИ. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, сообщила об обысках у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". Их подозревают в воровстве почти 1,5 миллиардов гривен на закупках снарядов.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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новости, украина, коррупция, прокуратура, днепропетровск, сво