Глава Днепропетровской прокуратуры купил себе автомобиль за 3,23 млн грн из "соображений безопасности"
Глава Днепропетровской прокуратуры
Более трёх миллионов гривен (свыше семи миллионов рублей) в 2023 году потратил на BMW X5 руководитель Днепропетровской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Дорогой автомобиль ему понадобился, чтобы "в случае опасности вывезти своих родных из города", передаёт "Следствие инфо"
"15 сентября 2023 года руководитель днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Дмитрий Лавриненко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Он в начале сентября приобрел BMW X5 2022 года выпуска",– сказано в статье издания.
Журналистам Лавриненко пояснил, что для покупки дорогостоящего автомобиля он якобы взял кредит на пять лет. Почти два миллиона он заплатил сразу, уточняет СМИ.
"Приобретение именно такого транспортного средства осуществлено из соображений безопасности и обеспечения надёжного подхода к возможному спасению жизни жены и малолетних детей Лавриненко во время полномасштабной войны, которые уже покинули собственный дом на территории Донецкой области", — ответили журналистам на запрос, отправленный в Днепровскую специализированную прокуратуру.
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