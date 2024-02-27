Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ - 27.02.2024 Украина.ру
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Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ
Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ - 27.02.2024 Украина.ру
Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли центр посёлка городского типа Суземка в Брянской области, три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор края Александр Богомаз
2024-02-27T19:52
2024-02-27T19:52
новости
брянская область
всу
обстрелы
сво
александр богомаз
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Богомаз добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинская помощь. В результате обстрела также частично повреждено административное здание, на месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Ранее Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Белая Березка, где было нарушено энергоснабжение, но жертв нет.
https://ukraina.ru/20240124/1052875686.html
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новости, брянская область, всу, обстрелы, сво, александр богомаз
Новости, Брянская область, ВСУ, обстрелы, СВО, Александр Богомаз

Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ

19:52 27.02.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Вооруженные силы Украины обстреляли центр посёлка городского типа Суземка в Брянской области, три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор края Александр Богомаз

"Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести", – написал он в своём телеграм-канале.

Богомаз добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинская помощь. В результате обстрела также частично повреждено административное здание, на месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Ранее Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Белая Березка, где было нарушено энергоснабжение, но жертв нет.
Джабаров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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НовостиБрянская областьВСУобстрелыСВОАлександр Богомаз
 
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