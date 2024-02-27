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Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ

Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ - 27.02.2024 Украина.ру

Трое жителей Брянской области получили ранения в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр посёлка городского типа Суземка в Брянской области, три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор края Александр Богомаз

2024-02-27T19:52

2024-02-27T19:52

2024-02-27T19:52

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брянская область

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обстрелы

сво

александр богомаз

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Богомаз добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинская помощь. В результате обстрела также частично повреждено административное здание, на месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Ранее Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Белая Березка, где было нарушено энергоснабжение, но жертв нет.

https://ukraina.ru/20240124/1052875686.html

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новости, брянская область, всу, обстрелы, сво, александр богомаз