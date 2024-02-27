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Италия отказалась "помогать" Украине солдатами – такая поддержка не предусмотрена
Италия отказалась "помогать" Украине солдатами – такая поддержка не предусмотрена - 27.02.2024 Украина.ру
Италия отказалась "помогать" Украине солдатами – такая поддержка не предусмотрена
Ещё одна страна отказалась от так называемого прямого участия в конфликте на территории Украины. Во вторник, 27 февраля, пресс-служба итальянского правительства опубликовала заявление, согласно которому отправка солдат страны для пополнения состава Вооружённых сил Украины исключается
2024-02-27T18:50
2024-02-27T18:50
2024-02-27T18:51
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В правительстве Италии напомнили о недавней встрече двух десятков союзников Киева, которая дала возможность "подтвердить полную преданность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности". Аналогичные заявления сделали премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину. Напомним, в начале января 2024 года министерство обороны РФ информировало о том, что для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – свыше 8,5 тысяч.
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новости, италия, украина, иностранные наемники, сво, всу
Новости, Италия, Украина, иностранные наемники, СВО, ВСУ
Италия отказалась "помогать" Украине солдатами – такая поддержка не предусмотрена
18:50 27.02.2024 (обновлено: 18:51 27.02.2024)
Ещё одна страна отказалась от так называемого прямого участия в конфликте на территории Украины. Во вторник, 27 февраля, пресс-служба итальянского правительства опубликовала заявление, согласно которому отправка солдат страны для пополнения состава Вооружённых сил Украины исключается
В правительстве Италии напомнили о недавней встрече двух десятков союзников Киева, которая дала возможность "подтвердить полную преданность Италии поддержке Украины в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности".
"Два года (...) наблюдается полная сплочённость всех членов Альянса в поддержке, которая должна быть предоставлена Киеву. Эта поддержка не предусматривает присутствия на украинской территории войск европейских стран или стран НАТО", – сказано в сообщении.
Аналогичные заявления сделали премьер Чехии, Польши, Швеции, Словакии, Греции, министр иностранных дел Венгрии, глава минобороны Германии и президент Финляндии.
Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину.
Напомним, в начале января 2024 года министерство обороны РФ информировало о том, что для участия в специальной военной операции на стороне ВСУ на Украину прибыли 13 500 наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Больше всего иностранцев вступили в ряды украинской армии из Европы – свыше 8,5 тысяч.