Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира - 27.02.2024 Украина.ру
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Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира
Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира - 27.02.2024 Украина.ру
Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира
Помощь России слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Представитель панафриканского движения, политик, писатель Кеми Себа в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал, что Африка думает по поводу гегемонии Запада
2024-02-27T18:47
2024-02-27T19:28
интервью
африка
украина
россия
сво
запад
форум
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Лидер панафриканизма Кеми Себа оказался самым молодым участником "Форума многополярности", где заявил, что гибридная Третья мировая война уже идет.— Кеми, вы впервые на форуме, не так ли?— Да. Впервые. Я считаю, что это очень важный исторический момент сплочения тех, кто видит эффективное решение проблемы в коллективном сопротивлении гегемонии Запада.— Кого из россиян вы хотели бы отметить в первую очередь?— В первую очередь, хотелось бы вспомнить Дарью Дугину. Мы дружили и глубоко понимали друг друга.— Как вы в целом видите будущее России, Украины и Запада?— Моё внимание в большей степени сосредоточено не на Украине, а на происходящем в западном полушарии, где наблюдается упадок гегемонии все того же Запада. На мой взгляд, в противоборстве России с украинским режимом просматривается перспектива укрепления позиции остального мира при неизбежном ослаблении Запада. Это хорошо.— Доступна ли правдивая информация о России гражданам вашей страны?— Я думаю, они ощущают и ценят ваше отношение к народам Африки. Ваша готовность помогать слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Кроме того, моим землякам импонирует ваша приверженность корням и любовь к народным танцам.
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Анна Черкасова
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5
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96
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+7 495 645 66 01
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60
интервью, африка, украина, россия, сво, запад, форум
Интервью, Африка, Украина, Россия, СВО, Запад, форум

Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира

18:47 27.02.2024 (обновлено: 19:28 27.02.2024)
 
© Алексей ТумановКеми Себа интервью
Кеми Себа интервью
© Алексей Туманов
Читать в
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Алексей
Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Помощь России слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Представитель панафриканского движения, политик, писатель Кеми Себа в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал, что Африка думает по поводу гегемонии Запада
Лидер панафриканизма Кеми Себа оказался самым молодым участником "Форума многополярности", где заявил, что гибридная Третья мировая война уже идет.
— Кеми, вы впервые на форуме, не так ли?
— Да. Впервые. Я считаю, что это очень важный исторический момент сплочения тех, кто видит эффективное решение проблемы в коллективном сопротивлении гегемонии Запада.
— Кого из россиян вы хотели бы отметить в первую очередь?
— В первую очередь, хотелось бы вспомнить Дарью Дугину. Мы дружили и глубоко понимали друг друга.
— Как вы в целом видите будущее России, Украины и Запада?
— Моё внимание в большей степени сосредоточено не на Украине, а на происходящем в западном полушарии, где наблюдается упадок гегемонии все того же Запада.
На мой взгляд, в противоборстве России с украинским режимом просматривается перспектива укрепления позиции остального мира при неизбежном ослаблении Запада. Это хорошо.
— Доступна ли правдивая информация о России гражданам вашей страны?
— Я думаю, они ощущают и ценят ваше отношение к народам Африки. Ваша готовность помогать слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Кроме того, моим землякам импонирует ваша приверженность корням и любовь к народным танцам.
 
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