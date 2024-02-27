https://ukraina.ru/20240227/1053569166.html

Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира

Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира - 27.02.2024 Украина.ру

Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мира

Помощь России слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Представитель панафриканского движения, политик, писатель Кеми Себа в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал, что Африка думает по поводу гегемонии Запада

2024-02-27T18:47

2024-02-27T18:47

2024-02-27T19:28

интервью

африка

украина

россия

сво

запад

форум

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Лидер панафриканизма Кеми Себа оказался самым молодым участником "Форума многополярности", где заявил, что гибридная Третья мировая война уже идет.— Кеми, вы впервые на форуме, не так ли?— Да. Впервые. Я считаю, что это очень важный исторический момент сплочения тех, кто видит эффективное решение проблемы в коллективном сопротивлении гегемонии Запада.— Кого из россиян вы хотели бы отметить в первую очередь?— В первую очередь, хотелось бы вспомнить Дарью Дугину. Мы дружили и глубоко понимали друг друга.— Как вы в целом видите будущее России, Украины и Запада?— Моё внимание в большей степени сосредоточено не на Украине, а на происходящем в западном полушарии, где наблюдается упадок гегемонии все того же Запада. На мой взгляд, в противоборстве России с украинским режимом просматривается перспектива укрепления позиции остального мира при неизбежном ослаблении Запада. Это хорошо.— Доступна ли правдивая информация о России гражданам вашей страны?— Я думаю, они ощущают и ценят ваше отношение к народам Африки. Ваша готовность помогать слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Кроме того, моим землякам импонирует ваша приверженность корням и любовь к народным танцам.

африка

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россия

запад

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, африка, украина, россия, сво, запад, форум